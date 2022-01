Et konstant alarmberedskab og alle antenner ude i håb om at opdage fjenden i tide.

Uanset om det handler om bilbomber, spioner i egne rækker eller forskellige sikkerhedsforanstaltninger.

En aktuel retssag på Frederiksberg mod fem Bandidos-rockere giver i brudstykker et sjældent indblik i, hvordan dagligdagen i rockerklubben var for et år siden.

På det tidspunkt var der ifølge politiet en blodig konflikt i gang mellem rockerklubben Bandidos og bandegrupperingen NNV (Nord-Nordvest) på Sjælland.

Bandekrigen blev bogstavelig talt skudt i gang 2. januar sidste år, da fire mænd med tilknytning til NNV-banden havde aftalt at mødes med en 41-årig Bandidos-rocker på en parkeringsplads i Hillerød.

Da de fire NNV-folk nåede frem, faldt de dog ifølge dem selv i et baghold og blev beskudt. 11 skud ramte deres sorte Audi, hvor den 38-årige bandeveteran Cem Kaplan blev dræbt, mens en 22-årig kammerat endte med at overleve sine skudlæsioner.

Drabet og drabsforsøget kom i oktober til at koste Bandidos-rockeren fængsel på livstid. Dommen fra Hillerød har han dog anket til landsretten.

En aktuel nævningesag ved Retten på Frederiksberg tyder dog på, at Bandidos også senere i januar i fjor havde planer om at dræbe igen blandt NNV-fjenderne.

I hvert fald er fem Bandidos-rockere i alderen 32-45 år tiltalt for at have villet gennemføre en nøje forberedt mordplan om aftenen 29. januar.

Rockerattentatet gik dog i vasken i sidste øjeblik, fordi politiet på forhånd havde opdaget planerne og fundet frem til den stjålne Peugeot, som ifølge anklageskriftet skulle bruges af rockerne ved drabet på et ukendt NNV-medlem.

Efter at have fundet den stjålne bil på en parkeringsplads i Rødovre ransagede politiet i største hemmelighed Peugeoten og satte gps-sporingsudstyr og aflytningsmikrofoner i den.

Derfor kunne politiet reagere hurtigt, da rockerne et par dage senere i den stjålne Peugeot og en anden bil begyndte at køre mod det formodede gerningssted omkring Glostervej i Valby.

Allerede dagen efter nedskydningen af en bandeveteran fra NNV 2. januar sidste år i Hillerød blev Bandidos' nærliggende klubhus på Industrivænget ransaget af politiet. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Allerede dagen efter nedskydningen af en bandeveteran fra NNV 2. januar sidste år i Hillerød blev Bandidos' nærliggende klubhus på Industrivænget ransaget af politiet. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Rockerne anede efter politiets opfattelse uråd ved synet af flere politibiler i området, og kort efter kunne politiet i stedet anholde tre af rockerne i det øde naturområde Hedeland vest for København, hvor de var kørt hen.

To af rockerne viste sig at være iført sorte handsker og skudsikre veste. Og i en af deres biler fandt politiet på bagsædet et pistolhylster med en skarpladt, halvautomatisk Mauser-pistol.

For god ordens skyld skal det understreges, at de fem rockere nægter sig skyldige. Men på første dag af retssagen fremlagde anklagerne en række beviser, der gav et klart indtryk af, hvor højt alarmberedskabet i Bandidos havde været under konflikten med NNV.

På en af rockernes mobiltelefon fandt politiet en slags alarm-besked med billede, som en mangeårig Bandidos-rocker lørdag 16. januar om eftermiddagen via appen Telegram havde sendt for at advare de øvrige Bandidos-medlemmer.

Efter fundet af en bilbombe under en Bandidos-rockers parkerede BMW blev flere boligblokke i Gyngemosen i Gladsaxe evakueret i januar sidste år. Foto: Privat Vis mere Efter fundet af en bilbombe under en Bandidos-rockers parkerede BMW blev flere boligblokke i Gyngemosen i Gladsaxe evakueret i januar sidste år. Foto: Privat

Det skete, mens en bilbombe med hjælp fra Forsvarets bombeeksperter var ved at blive fjernet fra hans parkerede BMW på Gyngemose Parkvej i Gladsaxe.

»Jeg har fundet en bombe under min bil ved venstre forhjul. Sådan her ser den ud. Så fremover, så tjek jeres biler, da der ligesom er en kasse eller gryde. Ring ikke lige nu, da jeg er optaget,« stod der i beskeden.

Og tre dage senere skrev en anden Bandidos-rocker klokken 7.33 om morgenen en advarende besked til sine rockerbrødre om en mulig spion, der under foregivende af at være på god fod med rockerne i virkeligheden hjalp dødsfjenderne fra NNV:

»NNV skulle have en dansker, som render og prøver at lege venner med os, men som giver informationer om os til dem. Det er blevet bekræftet flere steder fra, at de kun skulle være 30 mand, men derfor kan de godt have venner og bekendte med.«

De fem Bandidos-rockere i den aktuelle retssag nægter sig skyldige i tiltalen for drabsforsøg. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere De fem Bandidos-rockere i den aktuelle retssag nægter sig skyldige i tiltalen for drabsforsøg. Foto: Ritzau Scanpix

At de to parter holdt et vågent øje med hinanden, fremgår også tydeligt af nogle af de søgninger på Google, Krak og i statens Centrale Virksomhedsregister CVR, som politiets efterforskere har kunnet finde på en af rockernes telefoner.

Her søges der 29. januar især ivrigt på en toneangivende figur i NNV-banden, hvis forretning på Nørrebrogade to dage tidligere er blevet udsat for et brandattentat.

Gerningsmanden slog midt om natten hul på en rude, hældte benzin ind og satte ild til i stueetagen, så beboerne i hele etageopgangen havde været i livsfare, hvis ikke brandfolkene hurtigt havde fået bugt med flammerne.

Foreløbig er kun to af de fem tiltalte i den aktuelle retssag om det mislykkede mordforsøg blevet afhørt. Men hos begge har anklageren bidt mærke i, at videoovervågning af den enes private bopæl og sms-beskeder på deres telefoner er blevet slettet i særligt interessante tidsrum.

»Jeg skal passe på, at det ikke lyder forkert, men det gør Mette (Frederiksen, red.) og mange andre mennesker jo også,« forklarede den ene Bandidos-rocker.

Og den anden Bandidos-rocker så heller ikke noget usædvanligt i, at hans telefon slettede mange sms-beskeder:

»Der er automatisk sletning i de programmer der. Det er ikke noget, jeg selv har gjort. Jeg er ikke så meget inde i det tekniske der. Jeg ved bare, at det sletter sig selv.«

En anden Bandidos-rocker råder dog i en chat-besked sine klubbrødre til at være på vagt i forhold til indholdet på telefonerne:

»I nogle funktioner sletter man ikke automatisk, så slet selv i ny og næ,« lyder hans råd.

Konflikten mellem Bandidos og NNV blev i øvrigt efter et halvt års tid, men til gengæld er NNV nu ifølge politiet involveret i en ny konflikt med andre bandefolk fra et svensk netværk, som i december udløste flere drab og drabsforsøg i både København og Malmø.