»Vi manglede penge og tog til Hellerup for at begå et indbrud. Det var tilfældigt, at det lige netop blev det hus.«

To unge mænd fra Aarhus tilstod onsdag eftermiddag, at de stod bag et spektakulært indbrudstyveri for et halvt år siden hos Caroline Fleming.

Ved indbruddet i den tidligere tv-baronesses pragtvilla i Hellerup blev der stjålet luksusvarer for godt tre millioner kroner.

Tyvenes udbytte var en perlerække af dyre mærkevarer fra eksklusive luksusbrands som Christian Dior, Chanel og Hermès.

De to mænd på 27 og 28 år tilstod onsdag i byretten i Lyngby uden forbehold, at de var gerningsmænd til det udbytterige indbrudstyveri hos Caroline Fleming.

Men over for dommeren forsikrede de, at det var et rent tilfælde, at det lige netop blev i den velhavende eksbaronessens hus, at de slog til.

Villaen blev angiveligt valgt, fordi en stor container foran ejendommen gav god dækning til tyvenes indbrud.

Indbruddet i hendes store villa på Lemchesvej i Hellerup fandt sted klokken 23.08, hvor gerningsmændene forsynede sig med godt en snes meget kostbare tyvekoster.

Da de to gerningsmænd i september netop var blevet anholdt og blev fremstillet i grundlovsforhør ved byretten i Lyngby, lød sigtelsen for udbyttet for indbrudstyveriet hos Caroline Fleming på 12 designertasker af mærket Hermès, fem Chanel-designertasker og én designertaske af mærket Christian Dior.

Desuden stjal de et kostbart Franck Muller brilliant-ur samt to ikke nærmere beskrevne beklædningsgenstande, som formentlig også var værdifulde.

Da de to unge mænd i september blev varetægtsfængslet for milliontyveriet hos Caroline Fleming, nægtede de sig skyldige, men onsdag var tonen en anden.

Her tilstod de, at den ene slog hul på et vindue med en sten, mens den anden holdt vagt på terrassen.

Ifølge tyvene var det først efter tyveriet, at de blev klar over, hvor stort et udbytte de havde stjålet i form af de dyre luksusvarer.

Ved anholdelsen var de to unge tyve også sigtet for nogle uger forud for indbruddet hos Caroline Fleming tillige at være brudt ind hos en anden kendis – nemlig fodboldstjernen Kasper Dolberg.

Det indbrud skulle være sket i en af landsholdsspillerens danske lejligheder i Aarhus, hvor der også blev stjålet en række kostbare effekter – blandt andet et unikt Hublot-ur med Ajax-urskive.

Dolbergs ur blev fundet, da politiet i september slog til mod de to indbrudstyve, men under efterforskningen har de pure nægtet selv at have stjålet det.

Derimod erkender den ene af dem hæleri ved at have opbevaret det kostbare armbåndsur, der ifølge eksperter har en anslået værdi af knap 60.000 kroner.

Den anden af de unge mænd erkendte i retten også hælerier ved uretmæssigt at have opbevaret kvitteringer samt æsker til et armbåndsur af mærket »Hublot« og tre æsker til Rolex-ure, selv om han vidste eller bestemt måtte formode, at der var tale om udbytte fra en strafbar lovovertrædelse.

Anklagerfuldmægtig Marcus Nymand fra Nordsjællands Politi nedlagde i retten også påstand om, at der hos de to unge gerningsmænd skulle konfiskeres 800 danske kroner, 500 britiske pund samt bankindeståender på samlet cirka 385.000 kroner.

Den påstand imødekom dommeren, ligesom hun udmålte ubetingede frihedsstraffe til begge de tiltalte.

28-årige Josef Aziz Aden fik to års fængsel, mens hans 27-årige kammerat slap med halvandet års fængsel. Begge modtog deres dom.

Da de to gerningsmænd i september lige var blevet anholdt, forsøgte B.T. at spørge Caroline Fleming, om hun var blevet underrettet om anholdelserne af politiet.

Via sin presseagent Elisa Lykke nøjedes den tidligere baronesse dog med at bekræfte, at hun havde haft indbrud.

»Vi er yderst glade ved politiets efterforskning af sagen,« lød det via presseagenten fra Caroline Fleming, som ikke havde yderligere kommentarer.

Hun var onsdag ikke til stede i retten, hvor der heller ikke på hendes vegne blev nedlagt en egentlig erstatningspåstand efter millionindbruddet.

