Han er vant til at bade i succes på både det danske fodboldlandshold og som vellønnet stjerne i store europæiske klubber.

Men for den danske fodboldhelt endte det i frustration og ærgrelse, da indbrudstyve i foråret slog til mod hans mondæne ejerlejlighed og blandt andet stjal et unikt og meget kortbart armbåndsur, som eksperter nu skal hjælpe politiet med at værdisætte.

Politiet har i denne uge anholdt to mænd på 26 og 27 år, der sigtes for to indbrudstyverier af særligt grov karakter mod to danske kendisser.

Blandt andet hos den 25-årige landsholdsspiller Kasper Dolberg, der aktuelt spiller i den belgiske storklub Anderlecht.

Hans lejlighed i Mejlgade i det indre Aarhus blev 30. april i år klokken 01.53 udsat for indbrud.

Her forsvandt gerningsmændene ifølge politiets sigtelse med 'en række indtil videre endnu ikke fuldt oplyste effekter, heriblandt et særligt Hublot-ur med en Ajax-urskive.

B.T. var torsdag eftermiddag i kontakt med Kasper Dolberg, der dog umiddelbart ikke havde lyst til at oplyse, om han efter indbrudstyveriet var gjort bekendt med, at politiet havde anholdt to formodede gerningsmænd, eller om han havde fået nogle af de stjålne effekter tilbage:

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Desværre. Det håber jeg er o.k.,« lyder det venligt, men med bestemthed fra Kasper Dolberg.

Kasper Dolberg spillede i perioden 2015-2019 i den hollandske mesterklub Ajax Amsterdam, og var i sæsonen 2018/19 med til at vinde det hollandske mesterskab.

Det var 34. gang, at Ajax Amsterdam vandt den hollandske Æresdivision, og for at markere det udsendte klubbens officielle samarbejdspartner for tidstagning – det schweiziske urfirma Hublot – en række særlige ure i den anledning.

Værdien af Dolbergs særlige ur som spiller på mesterholdet har politiet og ejeren endnu ikke kunnet fastsætte – det skal en række eksperter blandt andet hjælpe med, fremgik det, da de to unge anholdte mænd i sagen onsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved byretten i Lyngby.

Det er ikke første gang, at Kasper Dolberg er ude for at få stjålet et meget værdifuldt ur.

Det samme skete i september 2019, kort efter at den danske landsholdsangriber havde skiftet klub fra hollandske Ajax Amsterdam til franske Nice.

Her blev hans dyre armbåndsur til en værdi af over en halv million kroner stjålet fra en pengeskab i klubbens omklædningsrum. Tyven viste sig at være en 18-årig holdkammerat, som kort efter blev fyret fra klubben på grund af tyveriet. Forinden havde han betalt værdien af det stjålne ur tilbage til Dolberg.

B.T. har spurgt Kasper Dolberg, om det var det samme eller et tilsvarende ur, der i april blev stjålet fra hans lejlighed i Aarhus:

»Det har jeg ikke ikke ingen kommentarer til,« lyder svaret igen fra den 25-årige fodboldstjerne.

Under opholdet i Nice nåede Kasper Dolberg også at have indbrud i sit hjem, hvor der blev stjålet kontanter for omkring 15.000 kroner og nogle telefoner.

Men forinden havde gerningsmændene også stjålet hans dyre Porsche, som han havde parkeret i lufthavnen i Nice, mens hans var samlet med det danske landshold for at spille to landskampe. I bilen lå en nøgle til hans hjem.

Indbruddet i Aarhus i april fandt sted i den ejerlejlighed på 106 kvadratmeter i Mejlgade, som Kasper Dolberg i november 2021 købte for 5,5 millioner kroner.

Kort inden indbrudstyveriet havde han også købt en anden lejlighed et stykke derfra i samme gade på 228 kvadratmeter for 9,3 millioner kroner.

