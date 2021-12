Siden reglerne om vanvidsbilisme trådte i kraft 31. marts, har dansk politi haft rig lejlighed til at opgradere sin vognpark.

Minimum 538 gange har politiet med loven i ryggen snuppet nøglerne fra føreren og beslaglagt et køretøj. Og det er langt fra det fulde tal. Men mere om det senere.

Tager man et hurtigt kig på opgørelsen over, hvilke biler dansk politi i dag holder nøglerne til, er der et par modeller iblandt, som vil få selv de mest kræsne bilentusiaster til at gnide sig i kørehandskerne.

Ferrari, Lamborghini, Maserati Gran Cabrio, BMW M6 cabriolet, Audi A8, Audi S7 sportsback, Audi RS 6 og Tesla S er blot et udpluk af de mest frække drenge i klassen.

Politiet skal dog ikke klandres for kun at gå efter superbiler. På listen er der også hverdagshelte som Citroën Berlingo, Chevrolet Spark og Hyundai Sonata.

Hvorfor bilerne er blevet beslaglagt fremgår ikke af listen, som er en del af et svar, justitsminister Nick Hækkerup (S) har sendt til Folketingets transportudvalg 12. november.

Men de typiske overtrædelser er kørsel med meget høj hastighed, spirituskørsel med en promille over 2,00 eller hensynsløs kørsel.

Med de nye regler er det underordnet, om føreren af bilen også er ejer af bilen. Har sønnike lånt fars Audi, ryger den, hvis reglerne for vanvidsbilisme er overtrådt.

Så mange beslaglæggelser har politiet foretaget Bornholms Politi: 8 Københavns Politi: 47 Københavns Vestegns Politi: 47 Midt- og Vestjyllands Politi: 57 Midt- og Vestsjællands Politi: 53 Nordjyllands Politi: 55 Nordsjællands Politi: 36 Syd- og Sønderjyllands Politi: 61 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 61 Sydøstjyllands Politi: 56 Østjyllands Politi: 40 Færøernes Politi: Ingen tilfælde (andre regler) Grønlands Politi: Ingen tilfælde (andre regler) Tallene er baseret på data fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Tallene er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem. Herudover skal det bemærkes, at tallene er baseret på en manuel gennemgang af dynamiske data, hvilket betyder, at der f.eks. kan forekomme efterregistreringer. Der vil således kunne ske ændringer i opgørelsen afhængigt af tidspunktet for gennemgangen af oplysningerne. Kilde: Rigspolitiet

I hvor mange sager, det ikke er ejeren af bilen, der er skyld i beslaglæggelsen, er der ikke en opgørelse over, men ifølge FDM foretog politiet i perioden 31. marts og frem til 2. juni beslaglæggelser af 166 køretøjer i forbindelse med vanvidsbilisme. Af dem havde 68 en anden ejer end føreren af bilen.

Når politiet beslaglægger et køretøj, opbevarer de det på et særligt lager eller område, inden retten har taget stilling til, om køretøjet endeligt skal konfiskeres, eller føreren kan få bilen tilbage.

Vurderer retten, at bilen skal konfiskeres, bliver bilen solgt, og pengene går i statskassen.

I oktober fik nordmanden Shakha Ameen beslaglagt sin nyindkøbte Lamborghini, efter han – ifølge politiet – havde kørt 236 kilometer i timen på en nordjysk motorvej.

Bilen, som politiet har beslaglagt. Foto: Privatfoto Vis mere Bilen, som politiet har beslaglagt. Foto: Privatfoto

Shakha Ameen har over for TV 2 begrædt sin situation, og han synes, at de danske regler er for skrappe. Han vil hellere i fængsel end at miste sin bil til 2,2 millioner kroner, siger han.

For politiet udgør det et logistisk problem at opbevare de mange biler. Over for B.T. lyder det fra Nordjyllands Politi, at de heldigvis har god plads på de kanter.

I hovedstaden kunne man tænke, at de er anderledes udfordret, men også her har ordensmagten styr på det.

»Vi har et kostlager et sted, hvor vi stiller dem, men det kan jeg af gode grunde ikke afsløre, hvor er,« lyder det fra kommunikationsenheden i Københavns Politi.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi har man beslaglagt 53 køretøjer fra vanvidsbilister, siden reglerne trådte i kraft. I 30 af tilfældene blev føreren taget med for høj promille, imens det i 18 af sagerne var en 'lidt' for tung fod mod speederen, der gjorde udfaldet. De sidste fem sager handlede generelt om fareforvoldelse og hensynsløs kørsel.

Straffen for vanvidskørsel blev kraftigt skærpet fra 31. marts. Nu kan vanvidsbilisme – foruden beslaglæggelse af bilen – resultere i ubetinget fængsel ved de groveste hastighedsforseelser.