En højtrespekteret advokat er havnet i problemer, efter han er blevet tiltalt i en sag om at have afsløret fortrolige politiinformationer.

De hemmelige oplysninger skulle den 70-årige advokat ifølge politiet have fået fra en politiafhøring i en drabssag.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt. I alt er manden tiltalt for to forhold.

Ifølge politiet delte advokaten første gang de hemmelige oplysninger mellem 14. og 15. juli i 2020, da han talte i telefon med en kæreste til en af sine klienter.

Her var advokaten beskikket forsvarer for en mand, der på det tidspunkt var mistænkt i en drabssag. Advokaten skulle have videregivet sin klients forklaringer til kæresten, der var kommet frem under en afhøring hos politiet.

I august det år skulle den profilerede advokat have talt over sig igen.

Det skete ifølge anklageskriftet mellem 13. og 26. august. Og igen var det under en telefonsamtale. Denne gang med den drabsmistænktes far. Her videregav han angivelig også beskeder fra politiafhøringen, som han ikke måtte.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvordan politiet har fundet ud af, at advokaten har delt de fortrolige oplysninger.

Den 70-årige advokat har i over 40 år arbejdet som forsvarsadvokat og har møderet for landets højeste retsinstans, Højesteret. Særligt den tilladelse gives kun til advokater, der i mindst fem år har ført et stort antal sager i landets landsretter. Det er dog ikke nok, da både Advokatrådet og landsretten skal sige 'god' for én, før man kan komme i betragtning til den fornemme udnævnelse.

Advokaten er beskyttet af et navneforbud, dermed er B.T. afskåret fra at komme nærmere ind på mandens identitet.

Hvis advokaten bliver kendt skyldig, kan han idømmes fængsel i op til seks måneder eller en bøde. Derudover vil anklagemyndigheden også forsøge at få frakendt den 70-årige mand retten til at arbejde som advokat i en periode.

Den tiltalte advokats forsvarsadvokat Kristian Mølgaard oplyser, at hans klient nægter sig skyldig.