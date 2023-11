Københavns Politi beder om hjælp til at identificere en mand, der er mistænkt for at have forsøgt at begå hjemmerøveri.

Det oplyser Københavns Politi på det sociale medie X.

Hjemmerøveriet blev forsøgt begået i en lejlighed på Vestergade i København 8. oktober omkring klokken 21.

Mere konkret havde en mand sat et ur til salg på nettet, hvor gerningsmanden havde henvendt sig som interesseret køber.

Foto: Københavns Politi

Da de mødtes i mandens lejlighed forsøgte gerningsmanden med vold at tage uret fra ham.

Den forurettede kæmpede så meget imod, at gerningsmanden til sidst opgav sit forsøg på røveri og løb fra stedet.

Gerningsmanden beskrives som mørk i huden, 175-180 cm høj og i en alder mellem 25 og 35 år.

Han beskrives med mellemlangt hår og var iført briller, en sort trøje af mærket Moncler, hvide joggingbukser og sorte sko.

Derudover bliver han beskrevet med sort hår, der er redt stramt ned til siden med sideskilning.

Politiet opfordrer borgere, der eventuelt kender til sagen, om at henvende sig på 114.

