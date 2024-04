Politiet er tirsdag aften massivt til stede ved en Circle K-tankstation på Grenåvej i Aarhus.

Det bekræfter Østjyllands Politi til TV 2 Østjylland, der også bringer billeder af politiafspærring og flere politibiler på tankstationen, der ligger tæt på Veri Center i Risskov.

Politiet vil ikke oplyse til mediet, hvad det store politiopbud skyldes.

Men butikschefen Sasha Pedersen fortæller til TV 2 Østjylland, at en mand er blevet stukket ned med en saks bag ved butikken.

»Min medarbejder ringede til mig, da den sårede mand kom ind i butikken. Der var blod over det hele, og han skulle have noget papir og bad om en ambulance. Der kom også en mand ind med en saks i hånden, som stillede sig ved disken og ventede på, at politiet ville komme,« siger hun.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Østjyllands Politi.

Opdateres …