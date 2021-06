Politiet har fundet og identificeret resterne af den myrdede Maria From Jakobsen.

Det meddeler Nordsjællands Politi fredag.

»De jordiske rester er fundet i forbindelse med en påvisningstur, hvor den tiltalte i sagen udpegede det specifikke findested, og dna-analyser har nu bekræftet vores formodning om, at de stammede fra den savnede kvinde,« fortæller efterforskningsleder, politikommissær Jakob Rahbek:

»Ud fra fundet kan vi endegyldigt konkludere, at hun ikke længere er i live. Det er klart, at fundet har stor betydning for sagen, og vi fortsætter i den kommende tid vores efterforskning, indtil vi kan overdrage sagen endeligt til anklagemyndigheden. Derfor kan jeg ikke komme ind på yderligere detaljer om sagen.«

Fundet blev gjort i et område omkring Sundbylille nær Frederikssund torsdag aften 3. juni og natten til den 4. juni.

Fundet blev gjort i et område omkring Sundbylille nær Frederikssund torsdag aften 3. juni og natten til den 4. juni.

Maria From Jakobsen forsvandt sidst i oktober sidste år, og hun er ikke set siden.

B.T. erfarede for en uge siden – i lighed med flere andre medier – at hendes samlever, den drabssigtede sognepræst Thomas Gotthard, havde erkendt, at han havde slået hende ihjel.

Siden har Nordsjællands Politi dog været tavs om sagen.

De pårørende er underrettet om betydningen af svaret på undersøgelserne. Nordsjællands Politi

Denne fredag er der altså nu nyt.

Siden fundene ved Sundbylille blev gjort, har de været gennem kriminaltekniske undersøgelser, og politiet bekræfter altså nu, at der er tale om resterne af 43-årige Maria From Jakobsen.

»De pårørende er underrettet om betydningen af svaret på undersøgelserne,« lyder det fra politiet.

Thomas Gotthard blev anholdt godt to uger, efter at Maria From Jakobsen forsvandt, og han har siden sidet varetægtsfængslet.

Hans sag blev hurtigt belastet af, at der ved en ransagning på deres bopæl blev fundet en større mængde af de stærkt ætsende væsker som saltsyre og kaustisk soda.

Undervejs i varetægtsfængslingen fik politiet ophævet navneforbuddet på den 202 cm høje præst for at kunne efterlyse henvendelser fra offentligheden om hans færden i tiden lige efter det formodede gerningstidspunkt. I den periode tillagde han sig ifølge politiet fuldskæg.

I forbindelse med fredagens nye udmeldinger, indstiller Nordsjællands Politi samtidig officielt efterlysningen af Maria From Jakobsen.