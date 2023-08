På aftenens pressemøde kom der nye oplysninger frem om lørdagens blodige skyderi på Christiania.

En 30-årig mand med relation til rockerbande-miljøet er død.

Det oplyser politiinspektør Poul Kjeldsen på pressemødet.

Ifølge B.T.s oplysninger er der tale om en HA-rocker, som er prospect i Copenhagen-afdelingen.

Han har tidligere været medlem af gadebanden NNV.

Politiet fik 19.25 en anmeldelse om, at to maskerede mænd var løbet ind på Stjerneskibet, der ligger på Pusherstreet.

De havde hver deres pistol, og da de kom ind på stjerneskibet afgav de skud mod en bestemt person.

De flygtede på to elcykler af typen Mate-bikes mod Langebro, hvor de fortsat var maskerede.

Allerede få minutter efter var politiet massivt tilstede på Christiania, og det er de stadig.

Fem personer er blevet ramt af skud.

Og en mand er altså afgået ved døden.

En var i kritisk tilstand, men er nu stabil, mens de øvrige tre er lettere sårede, oplyser politiinspektøren.

Politiet har anholdt to personer lørdag aften og er i øjeblikket ved at afklare, om de har noget at gøre med aftenens skyderi.

Politiet anmodede på pressemødet eventuelle vidner om at henvende sig.

Opdateres …