Siden onsdag har Midt- og Vestjyllands Politi ledt efter en savnet mand ved navn Ioan.

Den 69-årige mand forlod sit hjem i Kibæk onsdag formiddag – og han kan ikke klare sig selv.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Den savnede mand, der oprindeligt er fra Rumænien, gik fra sit hjem mellem klokken 09.30-12.30 onsdag.

Endnu er det ikke lykkedes politiet at finde frem til ham. Det fortæller vagtchef Anders Olesen tidligt torsdag morgen til B.T. og forklarer, at man fortsatte eftersøgning i Kibæk og omegn til klokken 03 i nat:

»Han er kendt for at have været ude at løbe, og han er i god form, så vi har også været ude at lede ved forskellige løberuter, som han kunne have taget, men vi har ikke fundet ham,« forklarer han.

»Siden klokken 03 i nat har vi udtømt vores muligheder for at søge efter ham, og så starter vi op igen, når det bliver lyst, og vi udvider området, hvor vi søger.«

Indtil videre har politiet kun fået 'sporadiske henvendelser' fra borgere, der kan ligge inde med viden om sagen:

»Problemet er, at mange først har set efterlysningen, efter det er blevet mørkt,« fortæller Anders Olesen og tilføjer:

»Så opfordringen herfra er, at hvis folk har udhuse eller lignende, at man lige går ud og tjekker, om han skulle være søgt derind. Det regnede i Kibæk i går, så det kan være, han har søgt ly et eller andet sted.«

Ioan beskrives som værende 165 til 170 centimeter høj og spinkel af bygning.

Derudover har han gråt, kort hår, og han var iført grå trøje med vandrette striber og mørke træningsbukser, da han forsvandt.

Har du set Ioan, eller ved du, hvor han kan være, så beder politiet om, at du ringer til telefonnummer 1-1-4.

B.T. følger sagen.