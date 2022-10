Lyt til artiklen

Knap 3000 stjålne cykler. To bæltetasker med over 650.000 kroner i kontanter. 70 vidner. 25 retsdage. Og en bizar farce om manglende sko og russisk klagesang.

Danmarkshistoriens største sag organiseret tyveri og hæleri af cykler har haft det hele. Og nu er den slut.

Torsdag er et middelaldrende russisk ægtepar blevet idømt behandlingsdomme. Og deres søn tre måneders betinget fængsel.

Samtidig besluttede retten, at forældrene skal udvises i henholdsvis seks og fem år af Danmark, som de siden 1992 har kaldt deres hjem.

»Jeg er meget tilfreds med dommen. Der var tale om organiseret kriminalitet med rigtig mange cykler, og det er tilfredsstillende, at der nu er lukket ned for den kriminalitet,« lyder det fra anklager Sofie-Amalie Brandi fra Københavns Politi.

Hun har gennem halvandet år ført den spektakulære sag, hvori en kvinde på 65 år og hendes mand på 58 var knyttet til ikke mindre end 2.955 cykler. Cykler, der i perioden 2014 til 2020 blev stjålet i københavnsområdet.

De nægtede sig skyldige. Nægtede ethvert kendskab til cyklerne.

Politiet kunne da heller ikke bevise, at ægteparret havde stjålet hver og én af de mange cykler. Derfor havde man rejst tiltale for forsøg på hæleri, fordi parret efter politiets opfattelse satte de stjålne cykler til salg på platforme som Den Blå Avis og Facebook Marketplace.

Efter 25 retsdage og utallige vidner er domsmandsretten altså overbevist. Ægteparret er skyldigt.

Og det samme er kvindens 42-årige søn, som nu er dømt for at have modtaget penge fra salget af cyklerne. Han er dog dansk statsborger og slipper derfor for udvisning, modsat parret, der begge er førtidspensionister.

Den opsigtsvækkende sag tog sin begyndelse i efteråret 2018, hvor en kvinde først fik stjålet sin cykel – og efterfølgende fandt den på Den Blå avis og købte den tilbage.

Selvom sælgeren – den 58-årige mand – kunne fremvise en købskvittering, anmeldte kvinden sagen til politiet.

Og en år senere begyndte sagen for alvor at rulle.

Igennem ti dage blev parret overvåget, mens de var på tyvetogt. Og da politiet senere slog til mod den russiske kvindes hus, fandt betjente under isoleringen på loftet en bæltetaske med 522.500 kroner i kontanter. Siden blevet yderligere 132.000 kroner fundet i en anden bæltetaske.

Da anklager Sofie-Amalie Brandi kom med sine afsluttende bemærkninger til sagen, betegnede hun de omfattende cykeltyverier som noget nær den perfekte forbrydelse, som var tæt på aldrig at blive opdaget.

»De færreste vil nok undre sig over to ældre medborgere, der kører rundt med nogle cykler. Men hvis man sælger nok stjålne cykler, kan man skaffe sig en solid fortjeneste.«

Forinden havde sagen taget en bizar drejning, da den tiltalte mand var mødt op i bare tæer og igen og igen kravlede under et bord for at gemme sig, mens han hulkede og beklagede sig højlydt på russisk.

Nu er både han og kvinden på baggrund af psykiske problemer blevet idømt behandlingsdomme og efterfølgende udvisning af Danmark.