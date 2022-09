Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En spektakulær sag om stjålne cykler af et nærmest ufatteligt omfang tog onsdag en dramatisk og farceagtig drejning i Københavns Byret.

Ved retsmødets start kom fire uniformerede betjente slæbende op ad trapperne til retssal 60 med en af de tiltalte – en 58-årig mand med strittende, gråt hår og langt, gråt skæg.

Han havde armene i håndjern bag ryggen og jamrede højlydt på sit modersmål russisk. Han var barfodet og kun iklædt en langærmet, hvid hospitalstrøje og et par løse, lyseblå pyjamasbukser, der hele tiden truede med at falde af ham.

Manden er sammen med sin 65-årige kone tiltalt i danmarkshistoriens største sag om organiseret tyveri og hæleri af cykler.

Sammen kan de ifølge tiltalen knyttes til ikke mindre end 2.955 stjålne cykler i perioden 2014-2020 i københavnsområdet.

Politiet kan ikke bevise, at de selv har stjålet alle cyklerne, men har rejst tiltale for forsøg på hæleri, fordi parret efter politiets opfattelse satte de stjålne cykler til salg på platforme som Den Blå Avis og Facebook Marketplace.

Parret nægter sig skyldige i den enorme sag, hvor der har været ført 70 vidner i de omkring 25 forudgående retsmøder.

Da anklagemyndigheden ønsker parret idømt en behandlingsdom på grund af psykiske problemer, er de tiltalte ifølge en kendelse fra landsretten nødt til at være til stede i byretten, og derfor blev det russiske par tirsdag eftermiddag anholdt af hensyn til onsdagens retsmøde.

Men den 58-årig mand befandt sig tydeligvis ikke godt i retten. Da politifolkene til en start satte ham i vidneskranken midt i retssalen, lod han sig straks falde ned på linoleumsgulvet og krøb i skjul under bordpladen, så en computerskærm vaklede faretruende.

Politifolkene med sorte handsker og rigeligt håndsprit fik halet ham op på en ny stol, men måtte i flere omgange løfte ham tilbage på stolen, da han igen og igen syntes faretruende tæt på at falde ned på gulvet, mens han hulkede og beklagede sig højlydt.

Som noget af det første bad hans forsvarer, om at der blev skaffet et par sko til hans klient.

»Det er ikke rimeligt at fremstille en mand i retten uden fodtøj. Derfor har jeg en anmodning om, at der tilvejebringes et sæt fodtøj. Det er almindelig anstændighed,« lød det fra advokat Anders Rohde.

Mens det nu tiltalte par blev skygget af politiet, stjal de blandt andet parkerede cykler ved DR Byen Metrostation. Foto: Brian Berg Vis mere Mens det nu tiltalte par blev skygget af politiet, stjal de blandt andet parkerede cykler ved DR Byen Metrostation. Foto: Brian Berg

Han erkendte dog over for dommeren, at han ikke kunne henvise til en særlig paragraf i retsplejeloven, som foreskrev, at en fremstillet person i retten har ret til at have fodtøj på.

Kort efter løste det juridiske problem dog sig selv, da politifolkene fandt et par grå hjemmesko i en rygsæk, som var taget med i forbindelse med anholdelsen af manden. Og så accepterede han efter en samtale med sin forsvarer frivilligt at give afkald på sin ret til at være til stede.

Det russiske par kom til Danmark som asylansøgere i begyndelsen af 1990erne og har i dag status af førtidspensionister. Hvis de bliver kendt skyldige, skal de ifølge anklagerens påstand udvises af Danmark for bestandig.

I sin afsluttede procedure betegnede anklager Sofie-Amalie Brandi de omfattende cykeltyverier som noget nær den perfekte forbrydelse, som var tæt på aldrig at blive opdaget.

28-årige Stine Braunschweig fra København kom uden at fatte mistanke til at købe en stjålen cykel af det nu tiltalte par. Et halvt år senere måtte hun aflevere cyklen til politiet. Vis mere 28-årige Stine Braunschweig fra København kom uden at fatte mistanke til at købe en stjålen cykel af det nu tiltalte par. Et halvt år senere måtte hun aflevere cyklen til politiet.

»De færreste vil nok undre sig over to ældre medborgere, der kører rundt med nogle cykler. Men hvis man sælger nok stjålne cykler, kan man skaffe sig en solid fortjeneste,« lød det blandt andet fra anklageren.

Da politiet slog til mod den russiske kvindes hus, fandt betjentene under isoleringen på loftet en bæltetaske med 522.500 kroner i kontanter. Og ved en genransagning yderligere en bæltetaske i en reol med andre 132.000 kroner.

Der ventes dom i sagen senere på måneden.