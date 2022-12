Lyt til artiklen

En vaks husejer, årvågne ansatte i en tøjforretning og politibetjente med god hukommelse.

Det gav tilsammen den effektive cocktail, der onsdag førte til en straksdom til en 28-årig mand fra Rumænien.

Han kan nu se frem til 60 dage bag tremmer og bagefter en enkeltbillet til sit hjemland med forbud mod igen at rejse ind i Danmark i de næste seks år.

Den 28-åriges vej til en forlænget »juleferie« i et dansk fængsel tog sin begyndelse tirsdag klokken 12.54. Her slog en 47-årig mand fra Greve alarm til Midt- og Vestsjællands Politi, fordi han en halv snes minutter tidligere havde hørt puslen ved et vindue i sin villa på Rugbjerg i Greve.

Da han undersøgte årsagen nærmere, flygtede en mand fra stedet ved at hoppe over et hegn ud til en offentlig sti i villakvarteret.

Politiet kørte til stedet for at undersøge den 47-åriges bopæl, hvor der var spor fra formentlig en skruetrækker efter forsøg på at pille glaslisterne af et vindue, så glasruden var revnet.

Videokameraer ved villaen havde fanget den flygtende gerningsmand, og politifolkene så optagelserne igennem. Men alligevel lykkedes det i første omgang ikke politifolkene at finde den flygtede gerningsmand i området.

Derfor kørte patruljen godt en halv times tid senere videre til næste opgave, der var i det nærliggende shoppingcenter Waves i Greve.

Her havde personalet i en herretøjsforretning klokken 13.38 anmeldt, at en udenlandsk mand var blevet tilbageholdt efter forsøg på tyveri af et par bukser.

De ansatte havde bemærket, at han havde taget et par bukser med ind i et prøverum, hvor han havde fjernet varealarmen. Derefter havde han taget bukserne på under sine egne, så personalet havde en ret klar mistanke om, at han ville forsøge at stjæle bukserne.

Den tilbageholdte mand viste sig at være en 28-årig mand fra Rumænien, og da politifolkene nåede frem til tøjforretningen studsede de over, at hans udseende i forbløffende grad mindede om signalementet på den flygtede indbrudstyv, som de netop havde set videoovervågningsbilleder af.

Derfor blev den rumænske mand anholdt, og ved visitationen fandt politifolkene en skruetrækker på ham, som han formentlig både havde brugt til indbrudsforsøget og til at fjerne varealarmen fra bukserne. Samtidig havde han også en klump hash på 1,5 gram på sig

Da prøverummet blev nærmere undersøgt, fandt politiet både den fjernede varealarm samt nogle ID-papirer, der viste sig at stamme fra et tyveri fra en børneinstitution på Hundigegårdsvej i Greve tirsdag eftermiddag. Her havde en ansat fået stjålet sin pung med indhold.

Pungen var tidligere blevet fundet, men der manglede stadig de identitetsdokumenter, som nu blev fundet i prøverummet i tøjbutikken.

Desuden fandt politifolkene også hos den rumænske mand nogle smykker, som han ikke umiddelbart kunne gøre rede for, hvor stammede fra. Nu forsøger politiet at finde frem til smykkernes rette ejer.

Den 28-årige rumæner blev sigtet for indbrudsforsøg, forsøg på butikstyveri, besiddelse af hash og for tyveri af pungen i børneinstitutionen.

Onsdag formiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved byretten i Roskilde. Her kunne han erkende alle forholdene og blev ved straksdom idømt 60 dages fængsel, som han straks blev sendt til afsoning af.

Oven i fængselsstraffen blev han idømt et indrejseforbud i Danmark for seks år.