»Det er dybt chokerende, og jeg er meget ked af det på patientens vegne.«

Sådan lyder reaktionen fra hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, efter det torsdag ved et retsmøde i Aarhus er kommet frem, at en voldtægtsanklaget læge fra Aarhus Universitetshospital nu også er sigtet for at have udsat en kvindelig patient på Regionshospitalet i Viborg for et seksuelt overgreb 16. januar i år.

Det andet overgreb fandt angivelig sted 20. marts i år.

»Det betyder fantastisk meget for os, at vi altid opfører os rigtigt og fagligt over for patienterne, så de kan have tillid til os, så derfor gør det stort indtryk på mig, når der kan komme en sag som den her,« lyder det videre fra hospitalsdirektøren.

Sagen kommer dog ikke som et decideret chok for ham.

Siden slutningen af apri i år har ledelsen kendt til flere mulige seksuelle krænkelser på hospitalet, som de har meldt til politiet, fortæller han til B.T.

»Vi har meldt mere end én episode til politiet.«

»Vi har både haft situationer med medarbejdere, der har taget kontakt til ledelsen og meddelt oplysninger, som gav mistanke, og så har vi også patienter, som har henvendt sig,« siger Thomas Balle Kristensen.

Mistankerne vedrører mindst to kvindelige patienter, men der kan være tale om flere, siger han.

Det betyder, at det ikke er utænkeligt, at den 30-årige læge, der, ifølge B.T.s oplysninger, indtil februar i år arbejdede på Regionshospitalet Viborg, får flere sigtelser på sig.

Hospitalsdirektøren kan nemlig hverken be- eller afkræfte, at der skal være tale om den samme læge.

Samme melding kommer fra Østjyllands Politi, der har fået overdraget sagerne fra Regionshospitalet Viborg af Midt- og Vestjyllands Politi og nu efterforsker sagen.

»Vi kan bekræfte, at vi undersøger flere end de to sager, der har været fremme i retten i dag (torsdag, red.), som sager, der har relation til dem,« siger kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi Janni Lundager til B.T.

Lige nu er lægen, der oprindelig kommer fra Viborg, sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, blufærdighedskrænkelse og stillingsmisbrug, hvor strafferammen er op til otte års fængsel.

Thomas Balle Kristensen påpeger dog, at man ikke skal være utryg som patient, hvis man skal behandles på hospitalet.

»Jeg ved, at vores personale er meget professionelt og ordentligt, men noget tyder på, der er sket en forfærdelig hændelse, og hvis der er patienter, der er utrygge eller har behov for dialog, så står vi meget gerne til rådighed for dem,« siger han.

Lægen blev ved dagens retsmøde varetægtsfængslet frem til 16. juni 2022.