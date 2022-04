I sommer aflagde han lægeløfte. Et løfte om at udføre lægegerningen samvittighedsfuldt og til gavn for sine medmennesker.

Nu – blot ti måneder senere – sidder den nyuddannede læge varetægtsfængslet på sjette uge, sigtet for at have misbrugt sin stilling, idet han skal have udsat en ung kvinde for et voldsomt seksuelt overgreb, imens hun lå med 40,5 i feber på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Ude af stand til at gøre modstand.

B.T. har forsøgt at komme nærmere, hvem lægen er.

Og ikke mindst hvad der gik galt den eftermiddag for omkring en måned siden, da han iført arbejdstøj sneg sig ind på den 27-årige kvindes stue og begyndte en grænseoverskridende gynækologisk undersøgelse af hende – ifølge kvinden under påskud af at være læge på afdelingen.

Alle, der kender ham, er i chok.

»Jeg har aldrig kendt ham som en, der ville gøre nogen ondt, aldrig nogensinde,« lyder det blandt andet fra en nær ven, der har kendt ham i mange år.

B.T. har talt med bekendte, studiekammerater, gode venner, kollegaer og en tidligere holdkammerat i Superligaen, hvor han i sine unge dage gjorde sig bemærket.

Alle er overraskede over situationen og har svært ved at tro, at det billede, der blev tegnet af ham ved grundlovsforhøret, kan være rigtigt.

At han uden for arbejdstid skal have sneget sig over på en anden afdeling end den, han var tilknyttet, under påskud af at være læge og på forskellig vis have forulempet kvinden, der samme dag var blevet akut indlagt.

»Jeg var i chok, da jeg hørte det. Jeg tænkte: 'Kan det virkelig passe, at det er ham?' Som jeg kender ham, er han en meget venlig, smilende og udadvendt person med mange venner,« lyder det videre fra en kvinde, som har gået på studie med ham. Hun fortæller, at han var engageret i studiet og tog del i foreningslivet.

Derudover har han også selv en kæreste, som han har haft gennem flere år.

Af retsbogen i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at han først delvist skal have afklædt kvinden for derefter at have berørt hendes nøgne bryster og bagdel samt revet hende hårdt i brystvorterne.

Derudover skal han også have lavet både vaginale og rektale undersøgelser.

Alt sammen forhold, som gør, at han nu er sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje samt blufærdighedskrænkelse og stillingsmisbrug, hvor strafferammen er op til otte års fængsel.

Lægen nægter sig skyldig, men erkender dele af det faktiske hændelsesforløb, fremgår det af retsbogen.

Den 29-årige bliver af alle dem, som B.T. har talt med, beskrevet som en energifyldt, vellidt, social og glad mand med en stor omgangskreds, som også tæller flere prominente fodboldspillere.

Som ung gjorde han sig nemlig bemærket i toppen af dansk fodbold, da han i et par år var på kontrakt i 1. division i en jysk fodboldklub.

»Jeg er målløs. Det var ikke noget, jeg havde forestillet,« lyder det fra en af de gamle holdkammerater, som B.T. har talt med.

Han beskriver lægen som et stort fodboldtalent, der desværre måtte indstille sin karriere efter flere skader:

»Han var et stort talent. Rigtig dygtig, men hans knæ kunne ikke holde til det. Han var meget skadet i lang tid flere gange,« lyder det videre fra ham.

Fodboldkarrieren blev senere erstattet med medicinstudiet, mens han i sin fritid har brugt meget tid i danseverdenen, hvor han i dag også er instruktør.

Her er det også chokerede tidligere dansepartnere, B.T. taler med.

»Jeg synes, det er uhyggeligt, og jeg synes, det er at misbruge sin stilling. Det er forfærdeligt, hvis man gør sådan noget,« lyder det fra en kvinde, der for nogle år siden gik på dansehold med ham:

»Jeg fik det klamt, da jeg hørte det. Det er klart, når jeg også har danset med ham, for på den måde har vi jo været tæt,« siger hun.

På Aarhus Universitetshospital bortviste de lægen, da de blev bekendt med sagen. Her er de også i dybt chok over episoden.

»Alle er dybt rystede over, at det kunne ske. Det må aldrig ske,« sagde lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital Claus Thomsen til B.T. forleden.

B.T. har været i kontakt med flere af de ansatte på afdelingen, hvor den 29-årige har været ansat siden i vinter. De ønsker dog ikke at kommentere sagen.

Indtil videre er den 29-årige mand varetægtsfængslet indtil 19. maj, mens Østjyllands Politi efterforsker sagen.

B.T. har forsøgt at række ud til den forurettede kvinde gennem hendes bistandsadvokat, men de har skrivende stund ikke vendt tilbage.

B.T. følger sagen.

