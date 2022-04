Aarhus Universitshospital er efterladt i chok, efter en 27-årig kvindelig patient har været udsat for et seksuelt overgreb på hospitalet af en mandlig læge den 27. marts i år.

»Alle er dybt rystet over, at det kunne ske. Det må aldrig ske,« siger lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital Claus Thomsen til B.T.

Lægen fra Aarhus Universitetshospital er bortvist fra sygehuset, og han er blevet anholdt og varetægtsfængslet, skriver Aarhus Stiftstidende.

Han er sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, for blufærdighedskrænkelse og for at have misbrugt sin stilling.

Lægen nægter sig skyldig i de rejste sigtelser.

Hvordan kunne det overhovedet ske?

»Det kan jeg ikke svare på. Jeg kender ikke bevæggrundene. Det er fuldstændig uforståeligt. Overgreb må aldrig ske – at det kan ske her, er helt uforståeligt for mig, det er forfærdeligt,« siger Claus Thomsen, der oplyser, at der var tale om en læge, der var under uddannelse på Aarhus Universitetshospital.

Hvis der er patienter, der på baggrund af det her føler sig usikre ved at komme på hospitalet, hvad gør I så for at sikre deres tryghed?

»Hvis patienterne udtrykker en utryghed, så taler vi om det. Så taler vi og diskuterer det. Det er klart, at nogen kan blive utrygge. Jeg har været leder i mange år og kan ikke mindes noget, der på tilnærmelsesvis minder om det her. Det er forfærdelig synd, at den patient har været udsat for det her.«

Den mandlige læge efterlader sig også en lang række kolleger. Hvordan tackler I det internt?

»Vi taler med medarbejderne. Der er stadig en stor diskretion af hensyn til patienten og efterforskningen. Men helt generelt bliver der talt om det.«

Kommer I til at foretage nogle foranstaltninger?

»Vi har en meget høj standard for, hvordan man opfører sig overfor patienter og pårørende. Læger under uddannelser skal lære syv lægeroller og en af de roller er, hvordan man er overfor patienter, og hvordan man kommunikerer til dem. Det ansvar er hos os, og det tager vi meget alvorligt. Er der en uddannelsessøgende læge, der har det svært med sin adfærd, og leves der ikke op til vores standarder, så bliver det påtalt.«

Betyder det, at der ikke tidligere har været nogen problemer med den mandlige læge?

»Jeg kan af hensyn til patienten hverken af- eller bekræfte andre oplysninger i sagen, og vi vil ikke kommentere konkret på en verserende sag.«

Manden sidder varetægtsfængslet frem til 19. maj.