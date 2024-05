Efter at have været forsvundet og efterlyst i seks dage blev den 16-årige Mint Butterfield mandag fundet i god behold i San Francisco.

Efterfølgende er en 26-årig mand, som var sammen med den unge amerikaner, blevet anholdt.

Politiet mistænker ham for at have overtalt Mint Butterfield til at stikke af hjemmefra og for at have bidraget til kriminelle handlinger fra den 16-åriges side i forbindelse med flugten.

Nu føjer politiet endnu en sigtelse til listen.

Den 26-årige Christopher ‘Kio’ Dizefalo sigtes også for at have forgrebet sig seksuelt på den 16-årige. Det skriver New York Post.

Mint Butterfield er barn af den canadiske mangemillionær Stewart Butterfield, en af grundlæggerne bag IT-værktøjet Slack, og dennes tidligere partner Caterina Fake, der er medstifter af foto app’en Flickr. Tilsammen er forældrene milliarder værd.

Det var Caterina Fake, der mandag morgen slog alarm, da den 16-årige var forsvundet fra hjemmet i San Francisco-forstaden Bolinas.

Seks dage senere blev Mint Butterfield fundet i en hvid varevogn i San Francisco-bydelen Tenderloin, der er berygtet for tårnhøj kriminalitet og store problemer med stofmisbrug.

Efter de havde fået deres teenager hjem, udsendte forældrene en fælles erklæring, der lød:

»Vi vil især gerne takke de erfarne politifolk, som forstår den meget reelle trussel fra kriminelle, der bruger stoffernes tiltrækningskraft til at groome teenagere.«

Christopher ‘Kio’ Dizefalo, der lever af at parkere biler i San Francisco, havde ifølge den lokale politichef angiveligt ‘en slags kæresteforhold’ til teenageren.

Alligevel sigtes han, ifølge politiet i Marin County, for at have haft ulovligt seksuelt samkvem med Mint Butterfield, fordi den 16-årige er mindreårig.

På tirsdag bliver den 26-årige fremstillet for en dommer.