Lægen, som er sigtet for at have misbrugt sin stilling på Aarhus Universitetshospital og udsat en 27-årig kvindelige patient for et seksuelt overgreb, er blevet sigtet for at have krænket endnu en patient.

Det er netop kommet frem til et retsmøde i Retten i Aarhus, som egentlig blot skulle handle om, hvorvidt hans varetægtsfængsling skulle forlænges eller ej.

Den mørkhårede læge, som var iført gråligt tøj, briller og havde sit hår opsat i en knold, blev gjort opmærksom på det, da han trådte ind i retslokalet, kort før retsmøde skulle begynde klokken 9.00.

Derfor endte retsmøde med at begynde lidt senere end planlagt, da den tiltalte først skulle have lejlighed til at drøfte den nye sigtelse med sin forsvarsadvokat.

En sigtelse, som minder skræmmende meget om den, han allerede er sigtet for.

Den skal have fundet sted 16. januar i år på Viborg Sygehus, hvor han ifølge B.T.s oplysninger arbejdede, indtil han fik arbejde på Aarhus Universitetshospital kort efter.

Her skal han omkring klokken 9.30 have udsat en kvindelig patient for blufærdighedskrænkelse og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og dermed have misbrugt sin stilling som læge endnu engang.

Ifølge sigtelsen er kvinden kommet ind med knæ- og ankelskader, men han er endt med at lave en viginalundersøgelse på hende, samtidig med at han skal have befølt hende på brysterne.

Forhold, som alle sammen var egenet til at krænke hendes blufærdighed.

Lægen, der ved dagens retsmøde virkede afslappet og ligeledes hilste pænt på den fremmødte presse, nægter sig skyldig.

Af hensyn til sagens opklaring blev dørene til retsmødet lukkede kort efter, at den nye sigtelse mod den 30-årige læge, var blevet læst op.

Derfor måtte B.T. og den øvrige presse forlade det lille retsmøde.

Det skete af hensyn til, at politiet nu skal afhøre flere vidner, som ikke må blive påvirket af, hvad der er blevet fortalt på retsmødet.

Det er derfor også udvist, om den nyudklækkede læge, der har været varetægtsfængslet siden 24. marts i år, skal forblive varetægtsfængslet.

Den anden episode, som han indtil nu har siddet varetægtsfængslet for, udspillede sig 20. marts i år på en af Aarhus Universitetshospitals akutafdelinger.

Her skal den 30-årige læge blandt andet have lavet både rektale og vaginale undersøgelser på den 27-årig kvindelig patient, som var indlagt med 40,5 i feber, selvom han slet ikke var tilknyttet afdelingen.

Desuden skal han delvist have afklædt kvinden for derefter at have berørt hendes nøgne bryster og bagdel samt revet hende hårdt i brystvorterne, fremgår det af en retsbog, som B.T. har fået aktindsigt i.

Alt sammen forhold, som ligeledes gør, at han her er sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje samt blufærdighedskrænkelse og stillingsmisbrug, hvor strafferammen er op til otte års fængsel.

