Indtil for knap halvandet år siden, var en høj velklædt mand, der nu er i slutningen af 20erne, overbevist om, at det kun var sket for ham.

At han var den eneste, der som barn var blevet holdt fast om halsen af sin onkel og skulle spille død, mens onklen tilfredsstillede sig selv seksuelt.

Oftest hjemme hos onklen selv, i familiens sommerhus eller i nevøens barndomshjem, når der ikke var andre til stede.

»Jeg har ikke nævnt det for en sjæl,« sagde han tydeligt berørt under sin forklaring ved Retten i Odense, hvor hans 55-årige onkel fra Fyn onsdag blev dømt for at have udsat to nevøer for ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelser i omkring 12 år.

Derfor kom det som chok for den 55-åriges ældste nevø, da hans yngre bror i 2021 fortalte om at have været udsat for adskillige krænkende og grænseoverskridende handlinger fra onklen igennem størstedelen af sin barndom, og da deres fætter senere fortalte om identiske overgreb fra onklen.

Men det var altså kun overgrebene mod de to yngste nevøer, den 55-årige blev dømt for. Ikke fordi retten ikke troede på den ældste nevø, men fordi forholdene begået mod ham faldt for forældelsesfristen.

Straffen for de mange års overgreb mod de to yngste nevøer blev, at den 55-årige skal undergå tilsyn af kommunen med mulighed for anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap, da en mentalundersøgelse viser, at han har en IQ på 60 og derfor er uegnet til at komme i fængsel.

Ifølge de forurettedes forklaring og anklageskriftet mod den 55-årige mand begyndte overgrebene mod den ældste nevø omkring 2001, da nevøen var otte-ni år gammel, og fortsatte indtil 2006.

Året efter – i 2007 – begyndte onklen at begå lignende overgreb mod hans bror, som fra otteårsalderen og ni år frem blev udsat for overgreb af onklen.

Allerede i slutningen af den periode var onklen begyndt at udsætte den tredje og brødrenes dengang knap tiårige fætter for overgreb af samme type.

To af de tre nevøer er nu unge mænd, mens den tredje er under 18 år.

Selv nægtede den 55-årige tiltalte sig skyldig og forklarede grædende i retten, at nevøerne altid havde sagt, at de var glade for ham, og at han var en god legeonkel.

I retten medgav alle tre nevøer, at de havde haft gode oplevelser med onklen, og at det i vid udstrækning havde været hyggeligt at komme på besøg i hjemmet, hvor de fik både chips og slik og måtte være længe oppe.

Til gengæld fortalte de også – uafhængigt af hinanden – om at være blevet udsat for grænseoverskridende overgreb af onklen, hvor de skulle lukke øjnene og spille døde, mens han holdt fast om deres hals med den ene hånd og tilfredsstillede sig selv med den anden.

Ofte mens han med hånden flyttede deres ansigt fra side til side og kyssede dem i ansigtet.

Nogle gange skete det flere dage i træk, og nogle gange flere gange om dagen.

»Det har været – har jeg nær sagt – når lyst og lejlighed bød sig,« forklarede den ene nevø.

Ifølge alle tre nevøer var de så små, da krænkelserne begyndte, at de ikke vidste, hvad der foregik.

Men hen ad vejen begyndte de at genkende lyde og lugte, selvom de stort set aldrig direkte så onklens lem, eller hvordan rørte ved sig selv.

Enten fordi de havde lukkede øjne eller kiggede væk.

»Dem har jeg haft i næsen mange gange, de lugte,« forklarede den ældste af de tre nevøer, der i dag kan genkalde sig, hvordan han nogle gange barrikaderede døren til værelset, han sov på, når han var på besøg ved onklen og hans kone.

På samme måde husker han følelsen af at vente på, der blev taget i håndtaget.

»Jeg vidste, der kom ikke nogen og reddede mig, så det var bare at vente på, det var overstået,« forklarede han i retten om situationen, hvor krænkelsen fandt sted.

Samme nevø fortalte i retten om en episode, hvor han havde ligget på bagsædet på en biltur på vej hjem fra en fodboldkamp, mens onklen, som også sad på bagsædet, tog nevøens fødder op for at stimulere sit lem.

Nevøen fjernede sine fødder fra onklen, men når han faldt i søvn, tog onklen igen fat på fødderne.

Både han og hans yngre bror forklarede desuden, hvordan overgrebene var foregået på en række forskellige lokationer, men den 55-årige blev kun dømt for at have begået overgrebene hjemme hos sig selv, som det fremgik af anklageskriftet.

Hver af de tre nevøer havde gennem deres forsvarsadvokater nedlagt påstand om 50.000 kroner i tortgodtgørelse, ligesom de tager forbehold for kommende udgifter til psykologbehandling.

Deres onkel blev dømt til at betale hver af de to yngste nevøer 25.000 kroner.

Den 55-årige modtog dommen på stedet.