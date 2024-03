»Den ene var fuld, den anden var ufokuseret, og den tredje var langt væk på stoffer.«

Sådan lyder det fra en af de terrorsigtede kvinder, der tirsdag har taget plads på anklagebænken i en helt anden sag.

Sammen med en 20-årig kvinde, der ligesom hende selv er sigtet i den terrorsag, der i midten af december førte til en landsdækkende aktion, samt en 21-årig mand er hun ved middagstid blevet dømt i en sag om besiddelse og overdragelse af en mindre mængde kokain.

Alle har de nægtet sig skyldige. Nægtet at have kendskab til seks pølsemandsposer med knap seks gram kokain, der blev fundet i den bil, de sidste år kørte rundt i Odense i. Nægtet forinden at have solgt kokain for et firecifret beløb, som det lyder i anklageskriftet.

Alle har de i stedet fortalt om en mystisk fjerdemand.

Mystisk mand på bagsædet

Én efter én har de således fra vidneskranken ved Retten i Odense berettet om en mystisk mand, der pludseligt satte sig ind på højre bagsæde, da de 18. april sidste år ved 2.30-tiden holdt parkeret i det centrale Odense.

Ingen af dem ved, hvem han er, siger de. Han satte sig bare ind, lyder det fra de unge mennesker.

Den ene har forklaret, at han var beruset på tidspunktet og ikke bemærkede manden. Den anden har forklaret, at hun var så optaget af TikTok, at hun heller ikke så noget. Den tredje har fortalt, at hun var skæv og på dololer (et syntetisk fremstillet morfinlignende stof, red.) og dermed »helt væk og i sin egen verden«.

De er dog alle enige om, at politiet under et minut efter besøget fra den mystiske mand kom og åbnede døren til bilen, og de blev anholdt.

Købte stoffer

Den mystiske mand var også indkaldt som vidne i sagen, men er tirsdag ikke dukket op i retten.

Derfor har anklageren fremlagt, hvordan mysteriemanden selv er blevet idømt en bøde for besiddelse af kokain til eget forbrug.

Han blev den aprilnat sidste år spottet af en patrulje, der var ude for at tjekke bevillinger i bylivet. Da manden gik hen for at hæve penge, fulgte patruljen efter ham, og til sidst så patruljen ham sætte sig ind i bilen med de tre unge mennesker.

Da han kom ud igen, havde han en pose kokain i hånden, har en betjent forklaret i retten.

Idømt fængsel

Over tre timer har en domsmandsret ved Retten i Odense lyttet til de forskellige forklaringer, oplysninger fra politiets rapporter og advokaternes bemærkninger.

Og til sidst er dommeren og de to domsmænd altså blevet enige om at skyde de unge menneskers forklaringer til side og finde dem skyldige.

Det koster alle tre unge 60 dages ubetinget fængsel, lyder det fra retten, der henviser til, at man ser meget alvorligt på salg af narkotika.

Mens to af sagens nu dømte - en af kvinderne og den 21-årige mand - nu har udbedt sig tid til at overveje, om de vil anke dommen, har den anden kvinde valgt at modtage den på stedet.

For hendes vedkommende er det anden gang, hun bliver dømt i en narkosag.

For den anden kvindes vedkommende er denne sag ikke den eneste, hun har kørende sideløbende med terrorsagen. Hun er nemlig også tiltalt for bedrageri.

Sidder allerede i fængsel

Afgørelsen ændrer ikke det store for de to kvinder, der begge har siddet varetægtsfængslede i terrorsagen siden december.

Mens den ene blev anholdt i de tidlige morgentimer 14. december, blev den anden anholdt ugen efter i Københavns Lufthavn, da hun landede efter en rejse til udlandet.

Ligesom sagens tredje varetægtsfængslede, en 58-årig mand, nægter de to kvinder sig skyldige.

Hvad de nægter sig skyldige i, er dog uvist. Sagens foreløbige retsmøder er nemlig trods protester fra både forsvarsadvokater og pressen foregået for dobbeltlukkede døre.

Derfor er sigtelsen mod kvinderne, den 58-årige og yderligere fire mænd ikke blevet offentliggjort.

Sikkert er det blot, at sagen ifølge politiet trækker tråde til både Hamas og den forbudte bande Loyal to Familia, som flere af de sigtede ifølge B.T.s oplysninger er medlem af.

