Da banderivaler forsøgte at dræbe ham på åben gade i Sverige, udviste han ikke den store samarbejdsvilje overfor politiet. Han ønskede ikke at tale med dem. Til sidst måtte politiet helt opgive at få fat i ham.

Nu er det dansk politi, der meget gerne vil i kontakt med den 32-årige svensker i forbindelse med sagen om forberedelse af terror. Han er fængslet in absentia, da politiet mener, han opholder sig i udlandet.

Det samme gælder for to andre mænd, og fælles for trioen er, at de trækker tråde til bandemiljøet.

B.T. kan på baggrund af kilder og sagsakter beskrive, at den 32-årige er en del af bandemiljøet i Sydsverige og også har relationer til den kriminelle underverden i Danmark.

Forsøgt dræbt

Den 32-årige er faktisk godt kendt af politiet. Både som mistænkt og offer. Netop offer var han for nylig i en sag om drabsforsøg.

Han var målet, da der en eftermiddag blev åbnet ild på åben gade i Sverige.

En skudepisode, der ifølge svensk politi affødte en række hævnaktioner i form af eksplosioner rettet mod de formodede pistolmænd og deres pårørende.

Da den 32-årige senere blev afhørt af politiet, afviste han dog blankt at være blevet beskudt, ligesom han afviste, at han skulle være en del af en bande, som lå i konflikt.

»Ingen kommentarer,« lød det igen og igen som svar på politiets spørgsmål.

Da den 32-årige senere skulle indkaldes til retssagen, lykkedes det aldrig politiet at komme igennem til ham.

Eftersøgt for dobbeltdrab

Dansk politi efterlyser også en 27-årig mand fra den forbudte bande Loyal to Familia.

Siden februar 2022 har han været internationalt efterlyst for et blodigt og fatalt bandeskyderi. Et dobbeltdrab begået i Kalundborg i 2020.

To unge mænd med tilknytning til bandegrupperingen Sydkystgruppen blev en februaraften det år frarøvet livet i en kugleregn på parkeringspladsen foran Meny.

Siden er syv LTF'ere blevet idømt livstid for deres roller i sagen.

Alle har de anket deres domme og går efter frifindelse, når sagen skal for landsretten 2024.

Dobbeltdrabet er dog ikke første gang, den 27-årige er havnet i politiets søgelys.

Under bandekonflikten på Nørrebro i 2017 blev han på et tidspunkt knyttet til en sag om drabsforsøg, og i den forbindelse erkendte han selv at være en del af den forbudte bande.

Har nødhjælp tilfælles

Hvor den 27-årige er i dag, er uvist. Ifølge B.T.s oplysninger har han på et tidspunkt under sin flugt fra Danmark opholdt sig i Libanon.

Ligeledes fremgår det af en video, som B.T. er i besiddelse af, at den 27-årige har været i et afrikansk land.

I videoen opfordrer han til, at man donerer penge til nødhjælp.

Også en anden af sagens sigtede kan sættes i forbindelse med indsamlinger til nødhjælp. Der er tale om en mand, som ifølge B.T.s oplysninger ikke selv er en del af bandemiljøet, men som har relationer til personer i Loyal To Familia.

Slutteligt er et bandemedlem i 20erne sigtet i sagen og fængslet in absentia.

Ligesom den 27-årige er han som LTF'er tidligere blevet sat i forbindelse med en sag om drabsforsøg i bandemiljøet, men han er aldrig blevet dømt.

Også hans lokation er ukendt.

Tre bag tremmer

Selvom flere i sagen, der handler om forberedelse af terror, fortsat er på fri fod, har efterforskningen ledt til flere anholdelser.

Så sent som tirsdag aften blev en 20-årig kvinde anholdt, da hun vendte tilbage til Danmark efter en ferie i udlandet.

Onsdag blev hun fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg og senere varetægtsfængslet.

I forvejen sad en 19-årig kvinde og en midaldrende mand bag tremmer i sagen.

En 29-årig mand blev løsladt efter grundlovsforhøret i sidste uge. En kendelse, der er kæret til Østre Landsret.

