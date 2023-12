Den ene af de syv, som torsdag blev sigtet i en sag om planlægning af terror, står bag ulovlig indsamling til Gaza.

Det viser B.T.s research og dokumentation, som blandt andet bygger på svar fra Indsamlingsnævnet.

Indsamlingen til Gaza er ulovlig, da der ikke er indhentet en tilladelse fra Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen, hvilket betyder, at der ingen ordentlig kontrol er med pengestrømmene og regnskabet.

Der er heller ikke indgået gyldige samarbejdsaftaler med andre indsamlende organisationer.

Dele af indsamlingerne er ifølge B.T.s oplysninger også foregået ved kontantindsamlinger.

Grundet navneforbud i sagen er det ikke muligt for B.T. at beskrive yderligere om den sigtede eller indsamlingen.

B.T. har foreholdt artiklens indhold for den sigtedes advokat, som ikke er vendt tilbage før deadline.

Ifølge politiet og PET er de sigtede mistænkt for at forberede et terrorangreb.

Der er ifølge politiet tale om et netværk, som har forbindelse til den forbudte bande Loyal To Familia og tråde til udlandet, hvor der har været en anholdelse af en person i Holland. Personen er siden blevet løsladt.

Politiet oplyste på et pressemøde torsdag, at der vil være øget bevågenhed ved jødiske lokaliteter.