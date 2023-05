Fængsel på livstid.

Sådan lyder dommen over Tahir Ali Shan og Mohammed Ali Adnan Seif, der tidligere tirsdag ved Retten i Holbæk blev kendt skyldig i medvirken til dobbeltdrab, drabsforsøg og besiddelse af skydevåben.

De pålægges desuden et opholdsforbud i 10 år i Kalundborg, Amager, Frederikssund, Helsingør. Tahir Ali Shan idømmes desuden udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

Begge mænd ankede til frifindelse på stedet.

Fem mænd er i forvejen idømt livstid for dobbeltdrabet, der fandt sted foran supermarkedet Meny i Kalundborg 17. november 2020. Den dom er anket og forventes at skulle for landsretten i januar 2024. Tre af mændene var mødt op under skyldkendelsen, men forlod igen retssalen under strafproceduren.

Anklager Anja Lund Liin argumenterede i sin strafprocedure for fængsel på livstid, opholdsforbud og for udvisning for bestandigt af den 31-årige Tahir Ali Shan.

»De tiltalte er fundet skyldig i at have beordret og planlagt to drab og et drabsforsøg som led i en bandekonflikt. Vi har set en videoovervågning fra Menys parkeringsplads. Den viser en ren likvidering. Mere alvorligt kan man næsten ikke dømmes for,« lød det fra anklager Anja Lund Liin.

Det var sparsomt med bemærkninger, de to mænds forsvarsadvokater havde til udmålingen om straf.

»Jeg har ingen bemærkninger,« lød det kortfattet fra Peter Secher, hvorefter André Rouvillain tilsluttede sig Sechers bemærkninger.

Det var også hurtigt, at pårørende og venner til de nu dømte mænd forlod retten efter domsafsigelsen.

Anklager Anja Lund Liin var derimod yderst tilfreds med dommen.

»Det er ikke hver dag, man får syv gange livstid. Det er yderst sjældent, det sker. Så det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med,« fortæller hun til B.T.