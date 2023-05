To LTF medlemmer er netop kendt skyldig i at stå bag to drab og et drabsforsøg på parkeringspladsen foran Meny i Kalundborg i 2020.

Det har Retten i Holbæk tirsdag formiddag afgjort.

Fem mænd er allerede blevet idømt fængsel på livstid for at have ageret »folkene på gulvet«, der affyrede de dødelige skud. Tre er dem er til stede under skyldkendelsen.

Men nu er yderligere to mænd på 31 og 34 år kendt skyldig i at have planlagt og instrueret de allerede dømte mænd i at have begået drabene. Tilhørerrækkerne er fyldt op med over 30 mennesker, og pårørende til de nu skyldige mænd er meget berørte. Det samme er den 31-årige mand, der kigger ned i bordet.

I den afbrændte VW Transporter, som blev brugt som flugtbil efter bandeskyderiet i Kalundborg, fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere I den afbrændte VW Transporter, som blev brugt som flugtbil efter bandeskyderiet i Kalundborg, fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk

Det er to krypterede skytelefoner, der har været det helt afgørende bevis. For det er nemlig bag dem, at de to mænd i nøje detaljer har planlagt og forberedt drabene.

‘Alle er instrueret i, hvad de skal gøre til punkt og prikke?', lød det blandt andet efterfulgt af: ‘Det skal bare være så brutalt som muligt. En, to skal dø.’

Selv har de to mænd, der er tidligere medlem af den forbudte gadebande LTF, nægtet sig skyldig. Den ene har forklaret, at han aldrig nogensinde har haft en skytelefon, mens den anden har forklaret sig med, at han blot har lånt en engang imellem.

Men de forklaringer holdt ikke i retten. Anklager Anja Lund Liin har blandt andet dokumenteret, at skytelefonerne er blevet registreret et utal af gange i samme områder, som de to mænd har befundet sig, ligesom hun har forevist en lang række chatbeskeder, der indeholdt så personlige oplysninger, at det kun kunne være de to mænd, der havde skrevet beskederne.

En talstærk og kraftigt bevæbnet politistyrke rykkede ud umiddelbart efter skyderiet på parkeringspladsen ved supermarkedet Meny i Kalundborg 17. november 2020. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En talstærk og kraftigt bevæbnet politistyrke rykkede ud umiddelbart efter skyderiet på parkeringspladsen ved supermarkedet Meny i Kalundborg 17. november 2020. Foto: Presse-fotos.dk

Det skæbnesvangre skyderi blev udløst af en stridighed i bandemiljøet mellem LTF og Sydkystgruppen. De tre unge mænd, der var mål for skyderiet, havde tilknytning til Sydkystgruppen og motivet skulle være hævn, fordi et LTF-medlem kort inden var blevet kidnappet og mishandlet.

I retten har de to mænd hver især forklaret, at de på tidspunktet for drabene ikke længere havde noget med LTF at gøre. Den ene »frygtede for sit liv,« og var flygtet til Silkeborg, hvor han blev mentor for unge, mens den anden »følte sig taget i røven« af LTF og forsøgte at rette op på sit liv, efter han var blevet far for anden gang.

De to mænd er desuden kendt skyldig i at have bistået med af skaffe våben, men de er frikendt i sagens øvrige forhold om medvirken til at have stjålet flugtbiler og brandstiftelse.

Strafudmålingen for de to mænd bliver afgjort senere tirsdag.