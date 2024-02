Seks pølsemandsposer og deres indhold sender tirsdag formiddag tre mennesker forbi anklagebænken ved Retten i Odense.

Tre timer er der afsat til retssagen, der blot er én blandt mange af sin slags og på den måde ikke synderligt bemærkelsesværdig. Alligevel er netop denne sag særlig.

Årsagen skal findes blandt de tiltalte.

Flere af dem spiller nemlig hovedroller i en noget større og også mere omtalt sag.

Blandt de tre er nemlig de to 20-årige kvinder, der sammen med flere andre er sigtet i den mørklagte terrorsag, der i december førte til en landsdækkende aktion med flere anholdelser og ransagninger.

Begge er de tiltalt for sammen med en 21-årig mand at have besiddet og solgt en mindre mængde kokain.

Alle tre nægter sig skyldige i sagen, der fik sin begyndelse en aprilnat sidste år. Her stoppede en patrulje en personbil ved Filosofhaven midt i den fynske storby.

I bilen blev der fundet seks små pølsemandsposer med knap et gram kokain i hver samt 5600 kroner. Penge, som ifølge anklagemyndigheden stammer fra salg af otte gram kokain.

Fordelt i seks pølsemandsposer fandt politiet 5,92 gram kokain, lyder det i anklageskriftet. Arkivfoto. Foto: Beate Oma Dahle/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Fordelt i seks pølsemandsposer fandt politiet 5,92 gram kokain, lyder det i anklageskriftet. Arkivfoto. Foto: Beate Oma Dahle/NTB/Ritzau Scanpix

Den 21-årige mand er desuden tiltalt for to mindre forhold. Et om besiddelse af under et gram kokain. Et andet om at være løbet fra politiet, der havde bedt ham stoppe.

Både de to kvinder og den medtiltalte mand nægter sig skyldige, oplyser deres forsvarere til B.T.

Sidder allerede fængslet

I sagen fra Odense går anklagemyndigheden efter frihedsstraf til de tiltalte samt udvisning til den 21-årige mand.

Bliver de fundet skyldige, risikerer de altså et ophold bag tremmer.

En sådan dom vil dog ikke ændre det store for de unge kvinder, der begge har siddet varetægtsfængslede siden december.

Mens den ene blev anholdt i de tidlige morgentimer 14. december, blev den anden anholdt ugen efter i Københavns Lufthavn, da hun landede efter en rejse til udlandet.

Ligesom sagens tredje varetægtsfængslede, en 58-årig mand, nægter de to kvinder sig skyldige.

Hvad de nægter sig skyldige i, er dog uvist. Sagens foreløbige retsmøder er nemlig trods protester fra både forsvarsadvokater og repræsentanter fra pressen foregået for dobbeltlukkede døre.

Læs også Én forsøgt likvideret og en anden er på flugt efter dobbeltdrab: Her er terrorsagens tråde til banderne

Derfor er end ikke sigtelse mod kvinderne, den 58-årige og yderligere fire mænd blevet offentliggjort.

Sikkert er det blot, at sagen ifølge politiet trækker tråde til både Hamas og den forbudte bande Loyal to Familia, som flere af de sigtede ifølge B.T.s oplysninger er medlem af.

Tredje sag spøger

En af de nu narkotiltalte kvinder er også tiltalt i en tredje sag. En sag om bedrageri, som egentlig skulle have været for retten i starten af året.

Her er den 20-årige kvinde tiltalt for i perioden mellem 2019 og 2022 at have snydt fem personer ved at modtage penge for varer, som ofrene aldrig fik.

Svindlen skal have kostet dem i alt 2473 kroner.

Denne sag er dog foreløbigt blevet trukket tilbage af anklagemyndigheden ved Københavns Politi, der dog fastslår, at den tiltalen mod den unge kvinde ikke er frafaldet.

Også i denne sag nægter hun sig skyldig.

Lyt med når B.T.s kriminalredaktion hver uge går helt tæt på aktuelle emner, den kriminelle underverden og store efterforskninger.