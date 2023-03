Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet mener, at en i dag 23-årig svensk statsborger likviderede et bandemedlem fra NNV-grupperingen foran en cafe i København midt i myldretiden 2. december 2021.

Den 23-årige nægter sig skyldig i drab. Han blev kort efter drabet anholdt i en bil tæt på gerningsstedet.

I dag sidder svenskeren, der er af anden etnisk oprindelse, i vidneskranken i Københavns Byret. Iført tætsiddende rullekravetrøje, sorte jeans og sorte sko svarer den muskuløse 23-årige på senioranklager Andreas Emil Christensens spørgsmål.

Ifølge svenskerens forklaring kom han til Danmark 28. novemer, fordi han skulle købe et våben.

Det var via en ven, at han havde fået en kontakt i Danmark, som skulle skaffe ham et våben. Den handel gik i vasken, fordi han kun havde 32.000, hvilket ikke var nok til betalingen.

Kontakten tilbød ham i stedet et job, som ville give ham 50.000 kroner plus våbnet.

Den 23-årige forklarede, at han ville blive kørt til et sted, hvor der ville komme en blå bil med nogle ting, som han skulle tage imod og køre videre.

»Jeg var ret sikker på, at det var narkotika«, forklarede han.

Han ville dog ikke spørge.

»Jeg valgte ikke at spørge, jeg ville ikke fremstå som en amatør«, forklarede han og henviste til, at han i forvejen ikke havde haft penge nok til våbenhandlen.

Ifølge forklaringen blev han kørt et sted hen, hvor han skulle vente. Cirka fem-ti minutter senere kom en 'stresset mand' iført en coronamaske og stak ham et våben i hånden.

»Jeg havde ikke forestillet mig, at det var et våben, jeg skulle tage imod«, forklarer han via sin svenske tolk.

»Jeg gik i panik«, lyder det fra den 23-årige.

Anklageren har under sagen dokumenteret, at svenskeren kom til Danmark 28. november.

Sanmme dag fangede videoovervågning to mænd, der købte to sandwich, otte Red Bulls og taletid på en tank på Nørrebro.

Otte minutter senere var det politiets hemmelige overvågning foran cafeen, hvor drabet fandt sted, som forevigede to identiske mænd.

Den ene mand var iført beige hættetrøje, lyseblå cowboyjakke og lyse jeans.

Den 23-årige bekræftede, at han havde identisk påklædning på, da han samme dag ankom til Danmark, men ville hverken be- eller afkræfte, at det var ham på videoen.

Det er ikke første gang, at svenskeren er i kontakt med retssystemet og det kriminelle miljø. Han blev løsladt fra et svensk fængsel knap ni måneder før drabet.

Han forklarede, at han tidligere boede i Malmø, men kort før anholdelsen flyttede til det nordlige Sverige, da der var en trussel mod ham i Malmø.