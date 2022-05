Lyt til artiklen

Sammenlagt ti et halvt års fængsel og udvisningsdomme til tre af de fem dømte.

Det var, hvad byretten i Odense i september sidste år takserede en sag om et groft overfald på en mandlig pædagogmedhjælper til.

Overfaldet fandt sted på en parkeringsplads i Odense-bydelen Vollsmose tilbage i juli 2020. Et overfald, der blev overværet af den mandlige pædagogmedhjælpers dengang 4-årige datter.

Dommene mod de fem blev alle anket og tirsdag begynder ankesagen ved Østre Landsret i Odense.

Mette Grith Stage er forsvarer for én af de dømte – en 24-årig mand – der ved byretten fik en dom på et års fængsel.

»Min klient nægter sig skyldig, så vi går efter en frifindelse,« forklarer Mette Grith Stage.

Hendes klient var den af de i alt fem dømte, der fik den mildeste dom for overfaldet. Udover fængselsdommen blev han tildelt en advarsel om udvisning.

»Han skulle slet ikke have været dømt,« siger Mette Grith Stage.

Overfaldet på den mandlige pædagogmedhjælper skete den 19. juli om aftenen på en parkeringsplads i Fyrreparken i Vollsmose i Odense.

Manden havde forinden anmeldt én af de fem mænd for et overfald med en peberspray på det opholdssted, hvor han arbejdede.

Kort før dette overfald skulle for retten, blev den 27-årige mand passet op og overfaldet igen.

Overfaldet var ifølge det, der kom frem i byretten, meget voldsomt. Den forurettede beskrev det i retten nærmest som hyæner, der overfaldt et bytte.

En af de fem overfaldsmænd var bevæbnet med en kniv, som pædagogmedhjælperen blev stukket med to gange. Desuden blev han slået, sparket og trampet på sit hoved.

»Det er altid alvorligt, når et vidne bliver overfaldet, og det er en skærpende omstændighed, at det er en offentlig ansat person,« forklarede anklager Daniel Dokkedahl fra Fyns Politi, da dommen faldt i september sidste år.

En dom, som han dengang udtrykte stor tilfredshed med.

»Jeg meget tilfreds med dommen, fordi den sender et klart og tydeligt signal om, at det nytter noget at vælge retssystemet til, fordi der bliver lyttet og handlet konsekvent mod strafbare handlinger,« lød det fra anklager Daniel Dokkedahl i september.

De fem mænd fik dengang mellem ét og tre et halvt års fængsel. Tre af de dømte blev dømt til udvisning – to af dem for bestandigt. En fjerde fik altså en advarsel om udvisning.

Tirsdag møder de fem mænd atter i retten – denne gang i landsretten – til det første af i alt otte planlagte retsmøder i ankesagen.