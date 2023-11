I forbindelse med sagen, hvor seks betjente er sigtet i forbindelse med både tyveri og narko, har der været foretaget flere ransagninger. Blandt andet på to københavnske politistationer, viser B.T.s research.

Her er der ifølge oplysningerne tale om henholdsvis Station City på Halmtorvet og stationen på Kamillevej på Amager.

Sagen efterforskes af Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Her vil efterforskningschef, Niels Raasted, ikke bekræfte B.T.s oplysninger:

»Jeg kan oplyse, der i forbindelse med efterforskningen er foretaget ransagninger. Her har efterforskerne fundet en større mængde materiale,« siger Niels Raasted.

Han ønsker ikke at uddybe, hvad omtalte materiale indeholder.

Det var tirsdag, at politiet meldte ud, de seks betjente har været anholdt og afhørt i sagen, hvor de sigtes for groft tyveri i forbindelse med tjenesten og besiddelse og videreoverdragelse af narkotika.

De sigtede betjente er i alderen 26 og 34 år. Efter afhøring blev de løsladt igen.

I en pressemeddelelse udsendt i forbindelse med sagen oplyses det, at anholdelserne skete efter grundig efterforskning, der påviste, at de mistænkte betjente kan have ageret som en samlet gruppe.

B.T.s research viser, at sagen trækker tråde til en mindre kreds af betjente, der enten arbejder eller tidligere har arbejdet på den navnkundige Station City.

Disse oplysninger vil Niels Raasted ikke bekræfte.

Ifølge B.T.s oplysninger har flere af de seks betjente også private relationer.

Københavns Politi har meldt ud, at størstedelen af de pågældende betjente primært er fra Beredskabsenheden. En eller to betjente var frem til tirsdag medarbejdere i andre afdelinger i Københavns Politi. Her var den ene i Operativ Specialafdeling, viser research.

Beredskabet er placeret på Station City, og de fleste nye betjente kommer forbi enheden. Foreløbig ser det ud til, at det er her, den 'samlede gruppe' har sit udspring.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s podcast 'På fersk gerning' her: