Tirsdag bekendtgjorde politiet, at seks københavnske betjente sættes i forbindelse med en sag om groft tyveri samt besiddelse og videreoverdragelse af narko.

Den videre efterforskning varetages nu af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, og her ønsker man ikke kommentere sagen yderligere.

B.T.s research viser dog, at sagen trækker tråde til en kreds af betjente, der enten arbejder eller tidligere har arbejdet på den navnkundige Station City, der ligger på Vesterbro.

Københavns Politi har meldt ud, at størstedelen af de pågældende betjente primært er fra Beredskabsenheden. En eller to betjente var frem til tirsdag medarbejdere i andre afdelinger i Københavns Politi. Her var den ene i Operativ Specialafdeling, viser research.

De seks betjente er mellem 26 og 34 år og har været anholdt og afhørt. Efterfølgende blev de løsladt.

I en pressemeddelelse udsendt i forbindelse med sagen oplyses det, at anholdelserne skete efter grundig efterforskning, der påviste, at de mistænkte betjente kan have ageret som en samlet gruppe.

Beredskabet er placeret på Station City, og de fleste nye betjente kommer forbi enheden. Foreløbig ser det ud til, at det er her, den 'samlede gruppe' har sit udspring.

Ifølge B.T.s oplysninger har flere af de seks betjente også private relationer.

Station City er vel nok Danmarks mest kendte politistation. Tilbage i 1990'erne var den baggrundstæppe i tv-serien 'Historier fra en politistation'.

Stationen er dog ikke kun kendt for det positive. Flere gange har betjente med hjemsted på Station City gjort sig skyldige i forskellige lovbrud.

Blandt andet blev to betjente fra Station City dømt for doping, ligesom der også har været sager om uberettiget vold.

En af de mere kuriøse sager er fra 2003, hvor en gruppe betjente efter en skovtur hyrede en dengang meget kendt stripper til at komme og optræde i kantinen.

En anden sag er fra 2011, hvor en julefrokost på stationen gik over gevind. Her blev der lagt en menneskelort på en ølfustage.

