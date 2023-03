Lyt til artiklen

Et 18-årigt medlem af den forbudte bande Loyal to Familia er torsdag blevet varetægtsfængslet i 18 dage for at have været i besiddelse af to skydevåben.

Han nægter sig skyldig og ønskede ved dagens grundlovsforhør kun at svare på spørgsmål fra sin forsvarer.

Ifølge sigtelsen har LTFeren og flere medgerningsmænd haft rådighed over en Glock-pistol og en pistol af mærket Norica Eibar med tilhørende ammunition i et kælderrum på indre Nørrebro.

Begge våben blev fundet af politiet 28. januar ved 13.30-tiden, og i den forbindelse blev to mænd fængslet. De har senest fået deres fængsling forlænget 20. februar.

Politiet mener, at våbenfundet har tilknytning til konflikten mellem en gruppe unge med mere eller mindre fast tilknytning til LTF og en rivaliserende gruppering fra ydre Nørrebro.

Den blev antændt af et knivstikkeri i Københavns nordvestkvarter juleaften. Sidenhen fulgte en lang række af knivstikkeri og enkelte episoder, der involverede skydevåben.

Ifølge B.T.s oplysninger bunder konflikten i en rulleforretning, hvor en såkaldt narkotelefon blev røvet.

Ved dagens retsmøde blev teenageren også sigtet for at have været i besiddelse af en ni centimeter lang foldekniv i kælderen på Nørrebro. Det forhold har angivelig fundet sted senere samme aften, som politiet fandt de to skydevåben.

Det er ikke første gang, at det unge bandemedlem, der har anden etnisk oprindelse, er i politiets søgelys. Han er tidligere straffet for grov vold, men er omfattet af et navneforbud, der forhindrer B.T. i at beskrive ham nærmere.

Det er ti år siden, Loyal to Familia blev etableret på Nørrebro, og banden blev i 2021 opløst ved lov af Højesteret.

Det har dog ikke fået banden til at forsvinde – senest blev et af bandens medlemmer fængslet for et groft overfald på en fængselsbetjent.

