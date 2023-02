Lyt til artiklen

Det krævede otte mand at overmande og anholde et medlem af Loyal to Familia, efter han angivelig stak en fængselsbetjent flere gange i halsen med en tilspidset tandbørste.

Ifølge sigtelsen forsøgte han kort efter at angribe endnu en fængselsbetjent. Politiet tog derfor ingen chancer, da han dagen efter sad foran en dommer.

Da det 24-årige bandemedlem søndag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens, valgte betjente således lidt usædvanligt indledende at tage ordet.

Her anførte politiet ifølge retsbogen, som B.T. har fået aktindsigt i, at han af sikkerhedsmæssige årsager burde beholde transportbæltet på under retsmødet. En bælte, der med håndjern sikrer, at bevægeligheden er ganske begrænset for den, der bærer det.

Da hverken anklageren eller forsvareren havde nogen indvendinger, tog retten politiets farlighedsvurdering til efterretning, og den 24-årige beholdt bæltet på.

Herefter blev sigtelsen læst op.

Den 24-årige, som ifølge B.T.s oplysninger er medlem af den forbudte bande LTF, er sigtet for omkring klokken 14.59 at have overfaldet en fængselsbetjent i Enner Mark Fængsel.

Med en tilspidset tandbørste stak han ham. Igen og igen. Formålet var at dræbe, lyder det i sigtelsen, som han nægter skyldig i.

Det er tidligere blevet beskrevet, at overfaldet fandt sted i den særligt sikrede afdeling, da to fængselsbetjente ville hente den indsatte ind fra en gårdtur.

Den anden fængselsbetjent formåede i kølvandet på overfaldet at låse den indsatte inde på gårdarealet, hvor han befandt sig, da politiet ankom.

Otte betjente skulle der til for at sikre og fastholde ham, lyder det i retsbogen.

Anholdelsen fandt sted klokken 15.25, men allerede halvanden time senere skulle den 24-årige igen have forsøgt at angribe en fængselsbetjent.

I mellemtiden var han blevet flyttet til en anden afdeling i det jyske fængsel, og det var her, han ifølge sigtelsen skulle have forsøgt at bide en fængselsbetjent.

Den 24-årige gjorde det under grundlovsforhøret klart, at han nægter sig skyldig i begge sigtelser. Men derudover havde han intet ønske om at udtale sig.

Selve retsmødet varede omtrent halvanden time – og langt størstedelen foregik bag lukkede døre efter anmodning fra anklagemyndigheden.

Det er nemlig politiets mistanke, at tandbørsteoverfaldet på den ene fængselsbetjent var planlagt, og da efterforskningen fortsat er på et tidligt stadie, ønskede anklageren ikke, at offentligheden skulle have adgang til de foreløbige beviser.

Det må dog konkluderes, at de vejede så tungt, at retten fandt grund til at varetægtsfængsle den 24-årige – foreløbig til 13. marts.

