Østjyllands Politi anholdt tirsdag en 15-årig dreng, som sigtes for sammen med to andre gerningsmænd at stå bag et groft overfald på to drenge på 12 og 13 år.

Ifølge sigtelsen skulle han sammen med de to medgerningsmænd have overfaldt drengene med flere knytnæveslag, spark i hovedet og på kroppen.

Det oplyser politiet i døgnrapporten.

Den 15-årige kom også med trusler mod drengene, mens han fremviste en kniv.

De to drenge fik flere mærker, buler og knubs ved overfaldet.



Episoden fandt sted søndag eftermiddag omkring klokken 14.30 på nogle boldbaner på Jernaldervej i Aarhus V.

Efter overfaldet anmeldte forældrene til de to børn episoden, og Østjyllands Politi har siden efterforsket sagen for at finde frem til gerningsmændene.



Tirsdag aften blev den 15-årige så anholdt og sigtet for grov vold og trusler på livet.



Politiet har en god formodning om, hvem de to andre gerningsmænd er, og sagen efterforskes nu nærmere.

De sociale myndigheder er underrettet, oplyser politiet.