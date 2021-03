Forholdet er slut. Xander Linnet er igen blevet single.

»Der er ikke rigtig noget på tapetet lige nu, men jeg har haft kærester,« siger han.

Det er ifølge Se og Hør i podcasten 'Hjerteflimmer', at den danske sanger afslører sin nuværende status på kæresteområdet.

Han har senest været i et forhold med 26-årige Zeinab Mosawi.

Men i podcasten, der har Sara Bro som vært, lyder der ikke noget om, hvor længe siden det er, at forholdet mellem de to gik i stykker.

Den 32-årige musiker erkender dog, at også coronasituationen har forandret mulighederne for at eksempelvis gå på date, fordi man 'måske lige skal tænke sig lidt ekstra om'.

Xander Linnet er søn af Anne Linnet.

.