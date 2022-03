»Jeg har det ikke særlig godt for tiden.«

Det skriver realitypersonligheden Nynne Larsen i et opslag på Instagram, hvor hun åbner op om, hvad det turbulente forhold med den 16 år ældre skuespiller Robert Hansen har haft af effekt på hende.

»Sandheden er, at jeg døjer med enormt meget angst efter det forhold, som jeg heldigvis kom ud af i sommer,« skriver Nynne Larsen.

Nærmere specifikt føler hun sig »bange for livet«.

»Jeg døjer i høj grad af dødsangst, som for eksempel, hvis en bil overhaler og jeg ikke ser den, hvis jeg sidder i bussen og den ryster, hvis fremmede mennesker kommer for tæt på mig, så er jeg bange for, at de kommer over og vil gøre mig fortræd og generelt uforudsete lyde og reaktioner,« forklarer realitypersonligheden.

Robert Hansen og Nynne Larsen. Foto: Peter Hauerbach og Janus Nielsen Vis mere Robert Hansen og Nynne Larsen. Foto: Peter Hauerbach og Janus Nielsen

I august anklagede Nynne Larsen den 42-årige Robert Hansen for at have været voldelig imod hende. Det ville han dengang hverken be- eller afkræfte, men han påstod siden, at volden var gået begge veje, og både Nynne Larsen og Robert Hansen fik efterfølgende professionel hjælp imod misbrug.

Nu fortæller Nynne Larsen så, at hun har fået dødsangst af forholdet.

Hun afslører ligeledes, at hun nu har taget en hård konsekvens af sin lidelse.

»Elias og jeg har truffet en beslutning om ikke længere at danne par,« skriver hun om kæresten, hun har været sammen med de sidste tre måneder.

»Det er vigtigt for mig at pointere, at Elias ALDRIG har gjort mig noget dårligt. Han har kun givet mig kærlighed, men sådan som jeg har det, så kan jeg ikke være den kæreste overfor ham, som jeg gerne vil være,« forklarer hun.

Hun understreger ligeledes, at der »intet ondt blod« er imellem hende og ekskæresten.

Men på grund af bruddet er Nynne flyttet ind ved en veninde, indtil hun til den første kan flytte ind i sin egen nye lejlighed.

»Lige nu prøver jeg bare at passe mit arbejde og komme ud af sengen hver dag og holde mit liv i gang trods alt. Men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det var nemt,« slutter Nynne Larsen sit opslag.

Opslaget kan du se herunder.