Kærlighed. Stofmisbrug. Sygdom.

41-årige Robert Hansens personlige og professionelle liv har gennem årene viklet sig sammen til en karriere fyldt af op- og nedture.

Lige nu befinder skuespilleren sig i det sidste, efter han i denne uge blev anklaget for vold af sin ekskæreste, Nynne Larsen.

»Den sværeste rolle, jeg altid har haft, det er sgu min egen, at spille Robert Hansen. Hold kæft, den har været svær.«

I 2015 vågnede skuespiller Robert Hansen op på Rigshospitalets intensivafdeling med et stort operationsar ned ad brystet. Fra den ene dag til den anden var han blevet hjertepatient. Foto: Bax Lindhardt Vis mere I 2015 vågnede skuespiller Robert Hansen op på Rigshospitalets intensivafdeling med et stort operationsar ned ad brystet. Fra den ene dag til den anden var han blevet hjertepatient. Foto: Bax Lindhardt

Ordene fra skuespilleren faldt sidste år i et interview med B.T., da han skulle beskrive, hvordan han fandt sig selv, efter han i 2015 gennemgik en akut hjerteoperation og var tæt på at dø.

Billederne af en indlagt Robert Hansen på Rigshospitalet, med slanger i næsen og opskåret bryst, var langt væk fra den ubekymrede, glade knægt, Danmark lærte at kende i 1994, da han som 15-årig spillede hovedrollen i 'Vildbassen'.

En rolle, han får, da hans mormor læser i avisen, at et filmhold mangler en rigtig vildbasse til en ny familiefilm.

Det er til optagelserne på denne film, han møder Sofie Lassen-Kahlke.

Deres karriere har været viklet ind i hinanden, siden de stod på rollelisten sammen i 'Vildbassen'. Sofie Lassen-Kahlke og Robert Hansen spillede også deres gamle roller – nu som voksne – i musicalen 'Kærlighed ved første hik'. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Deres karriere har været viklet ind i hinanden, siden de stod på rollelisten sammen i 'Vildbassen'. Sofie Lassen-Kahlke og Robert Hansen spillede også deres gamle roller – nu som voksne – i musicalen 'Kærlighed ved første hik'. Foto: Thomas Lekfeldt

Fem år senere bliver de to hele Danmarks yndlingspar 'Anja og Viktor', da filmproducer Regner Grasten tager forfatter Dennis Jürgensens ungdomsroman 'Kærlighed ved første hik' og smider den op på det store lærred.

I rollen som den kejtede Viktor Knudsen hikker Robert Hansen sig hele vejen til Anjas (Sofie Lassen-Kahlke) – og danskernes – hjerte.

Filmen bliver med sine mere end 500.000 solgte biografbilletter en enorm succes, og pludselig kan Robert Hansen ikke længere gå på gaden uden at blive genkendt.

I 2001 og 2003 følger filmene 'Anja og Viktor – Kærlighed ved første hik 2' og 'Anja efter Viktor'.

Her ses en del af holdet bag 'Anja og Viktor – Kærlighed ved første hik'. Bagest fra venstre: Jonas Gulstorff, Joachim Knop, instruktør Tomas Villum Jensen, Sofie Lassen-Kahlke og Robert Hansen. Forrest fra venstre: Karl Bille og Rasmus Albeck. NORDFOTO/Peter Elmholt 1998 Foto: PETER ELMHOLT Vis mere Her ses en del af holdet bag 'Anja og Viktor – Kærlighed ved første hik'. Bagest fra venstre: Jonas Gulstorff, Joachim Knop, instruktør Tomas Villum Jensen, Sofie Lassen-Kahlke og Robert Hansen. Forrest fra venstre: Karl Bille og Rasmus Albeck. NORDFOTO/Peter Elmholt 1998 Foto: PETER ELMHOLT

Det er også i denne periode, Robert Hansen oftere og oftere bruger sine nætter i det københavnske natteliv.

Synkront med de mange byture begynder et voksende kokainmisbrug at tage form, og B.T. beskriver, hvordan han fire gange sigtes for besiddelse af kokain.

Men misbrug er ikke fremmed for Robert Hansen.

I reportageserien 'Robert Hansen – tilbage til livet', har han fortalt, hvordan opvæksten i Hvidovre var præget af forældrenes alkoholmisbrug, hvor faren kunne forsvinde på druk flere dage i streg. Derfor gør Robert Hansen sig allerede som ung teenager sine egne erfaringer med både alkohol og hash.

For jeg blev nødt til at finde ud af, hvem Robert – der ikke også drikker tre flasker vodka og skal ud i byen og fyre den af – er Robert Hansen

En nat i 2003 kammer det over.

B.T. beskriver, hvordan Robert Hansen sammen med sin kæreste, Mira Wanting, som han har mødt på optagelserne til 'Kærlighed ved første hik', er på værtshuset Rosie McGee's i København.

Her hilser Mira Wanting på sin bekendte og tidligere kæreste Bastian Møller. Dette får, ifølge Bastian Møller, Robert Hansen til at overfalde ham med spark på benet og slag i hovedet. I sidste ende opgiver politiet at sigte Robert Hansen for vold.

Få måneder senere er den gal igen, ifølge Ekstra Bladet.

Robert Hansen og Mira Wanting mødte hinanden på optagelserne til 'Kærlighed ved første hik'. Mira Wanting i 2012, 34 år gammel, af livmoderhalskræft. Foto: Rune Evensen Vis mere Robert Hansen og Mira Wanting mødte hinanden på optagelserne til 'Kærlighed ved første hik'. Mira Wanting i 2012, 34 år gammel, af livmoderhalskræft. Foto: Rune Evensen

De beskriver, hvordan Robert Hansen på diskotek Barfly i Løvstræde overfalder Mira Wanting. Her skal han ifølge mediet både have givet hende en lussing og have kastet hende hårdt ned i jorden.

Dagen efter lyder det kortfattet fra Robert Hansens agent til samme medie, at parret ikke længere er sammen.

Kort efter er de dog sammen igen. Og så er de ikke. Men de menes ikke at være sammen i 2005, da Ekstra Bladet kan fortælle, at Robert Hansen har forsøgt at sparke døren til hendes opgang ind. Det koster ham en dom for hærværk.

I denne tumultariske periode er han flere gange på afvænning for at komme ud af sit stofmisbrug.

Robert Hansen kæmper med både alkohol- og kokainmisbrug efter sit gennembrud som skuespiller. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Robert Hansen kæmper med både alkohol- og kokainmisbrug efter sit gennembrud som skuespiller. Foto: Søren Bidstrup

Forholdet til Mira Wanting slutter endegyldigt i 2008.

I 2009 udgiver han bogen 'Velkommen på forsiden', og til Se og Hør åbner han op omkring, hvor langt han var ude, da det stod værst til.

»Jeg var godt i gang med at smadre mit liv, og tanken om selvmord strejfede mig,« siger han og fortæller samtidig, at det var et seks uger langt ophold på et behandlingscenter for misbrugere, som endelig fik ham på ret køl.

Samme år bliver han kærester med Pernille Fredskild Thøgersen, og tre år senere bliver de forældre til en lille dreng, der får navnet Herman. I denne periode af sit liv klæber skandalerne ikke til Robert Hansen. I stedet dyrker han sin nye hobby, poker.

Gus Hansen havde inviteret kendte og ukendte – heriblandt Robert Hansen – til en omgang poker på den mondæne Cafe Ketchup i København. Indskuddet var 10.000 kroner pr. spiller, og aftenens overskud gik til SAFEANDALIVE. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Gus Hansen havde inviteret kendte og ukendte – heriblandt Robert Hansen – til en omgang poker på den mondæne Cafe Ketchup i København. Indskuddet var 10.000 kroner pr. spiller, og aftenens overskud gik til SAFEANDALIVE. Foto: Bax Lindhardt

Det er også for at spille poker, at han en decemberaften i 2014 går på Casino Copenhagen på Amager. Da han konstaterer, at bordene er optaget, sætter han sig i stedet ved en enarmet tyveknægt … og vinder 273.000 kroner.

Til B.T. siger en storgrinende Robert Hansen, at han »vist også har opbrugt sit held«.

Mindre end ét år senere viser den uskyldige påstand sig uhyggeligt tæt på at holde stik, da Robert Hansen går på scenen til den sidste optræden med musicalen 'Dirty Dancing'.

Han har det dårligt, må støtte sig til ting og holde pauser undervejs. Smerterne i brystet tager til, og mellem første og anden akt bliver han kørt på Rigshospitalet, hvor han i otte timer opereres for dét, der viser sig at være en medfødt hjertefejl.

Line Krogholm (th.), James Sampson (midten) og Robert Hansen (tv.) ved pressemødet for musicalen 'Dirty Dancing' i Tivolis Koncertsal. Foto: Kasper Palsnov Vis mere Line Krogholm (th.), James Sampson (midten) og Robert Hansen (tv.) ved pressemødet for musicalen 'Dirty Dancing' i Tivolis Koncertsal. Foto: Kasper Palsnov

Han overlever, men dansen med døden giver Robert Hansen angst. For hvad nu, hvis den indopererede mekaniske hjerteklap fejler? Han starter hos en psykolog, der pointerer, at så længe skuespilleren kan høre hjerteklappens 'klik'-lyde, ved han, at den fungerer.

Der går dog ikke længe, før Robert Hansen igen får sygdom helt tæt på livet. I 2017 rammes han af en hjerneblødning.

Han formår dog at rejse sig og vende tilbage til scenen og rollen som den uskyldige Viktor Knudsen, da 'Kærlighed ved første hik' laves som musical.

Sygdommene ændrer Robert Hansen. Slut er de vilde festdage fra midt-00erne.

Den sværeste rolle, jeg altid har haft, det er sgu min egen, at spille Robert Hansen. Hold kæft, den har været svær Robert Hansen

»For jeg blev nødt til at finde ud af, hvem Robert – der ikke også drikker tre flasker vodka og skal ud i byen og fyre den af – er,« fortæller han til B.T.

I september 2020 bliver Robert Hansen kærester med den 25-årige influencer og realitystjerne, Nynne Larsen.

Vildbassen virker til at være endelig begravet.

Det hele fik dog en brat afslutning i denne uge, da Nynne Larsen offentligt anklagede Robert Hansen for vold.

Det er disse skader, som Nynne Larsen påstår, Robert Hansen står bag. Foto: Privat Vis mere Det er disse skader, som Nynne Larsen påstår, Robert Hansen står bag. Foto: Privat

Heftige skænderier mellem de to har udspillet sig på de sociale medier, og siden har Robert Hansen ikke bare mistet den ambassadørtjans, han siden 2017 har haft for Hjerteforeningen. Filmskolen Super 16 har også meddelt, at de agter at klippe skuespilleren ud af den westernfilm, han i juni måned optog.

Nynne Larsen har ikke politianmeldt Robert Hansen.

Robert Hansen har hverken be- eller afkræftet sin ekskærestes anklager om vold.