Nogle fødselsdage glemmer man nok bare aldrig. Sangerinde og musicalstjerne Maria Lucia vil da formentlig også huske den dag, hun fyldte 36 år, for evigt.

På dagen nåede hun nemlig en milepæl, som hun selv beskriver som »ekstraordinær«.

Det skete, da hun foran godt 30 millioner mennesker optrådte under Oscar-uddelingen i Dolby Theatre i Hollywood. Sammen med ni andre sangerinder fremførte hun 'Into the Unknown' fra Disney-filmen 'Frozen 2'.

Fælles for de 10 kvinder er, at de alle lægger stemme til deres lands udgave af snedronningen Elsa.

»Ud i ukendt laaaaaaand,« lød det smukt fra den danske sangerinde.

Dagen derpå har hun da også mere end svært ved at få armene ned oven på den store oplevelse.

»Hele oplevelsen har været hæsblæsende, overvældende og ekstraordinær på så mange parametre,« skriver Maria Lucia i en sms til B.T.

Det kom som en stor overraskelse, da Disney annoncerede i en pressemeddelelse, at Maria Lucia skulle optræde ved Oscar-showet.

Gravide Maria Lucia poserer her sammen med de andre sangerinder, der optrådte ved Oscar-uddelingen. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Gravide Maria Lucia poserer her sammen med de andre sangerinder, der optrådte ved Oscar-uddelingen. Foto: ERIC GAILLARD

Nyheden kom bare to dage før showet, og her var sangerinden allerede på vej til Los Angeles.

Men selvom det hele gik stærkt, og Maria Lucia knap nok har fået vasket jetlagget af sig, forbliver oplevelsen mindeværdig for den danske sangerinde.

»Jeg har fået så mange indtryk på så ekstremt kort tid, at jeg godt kan mærke, at mit sind lige har brug for en pause til at absorbere hele oplevelsen sammen med et jetlag, som jo kan kue de stærkeste,« skriver Maria Lucia efterfulgt af en grine-emoji.

Sangerinder fra lande som Tyskland, Polen, Japan og Thailand sang sammen med Maria Lucia.

Alle bakkede de op om den amerikanske – og nok også mest kendte – stemme af dem alle: Den tilhørende Idina Menzel, der synger originalen.

Det var også hende, der lagde stemme til 'Let It Go' fra den første 'Frozen'-film.

En sang, der vandt netop en Oscar for 'bedste originale sang' i 2014. Her var det også Maria Lucia, der lagde stemme til den danske udgave.

'Into the Unknown' var ved årets prisfest også nomineret til 'bedste originale sang', men måtte se sig slået af Elton Johns '(I'm Gonna) Love Me Again' fra 'Rocketman'.