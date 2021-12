Fem sure smileyer i streg.

Det er, hvad kogekonen Camilla Plums Fuglebjerggaard nu er oppe på, efter Fødevarestyrelsen var forbi 7. december.

Der var tale om en ekstra kontrol, da stedet også 11. november fik sig en sur smiley. Denne gang har kontrollen fundet flere kritikpunkter.

»I virksomhedens butik, lager til fødevarer, lager til emballage, bageri og køkken er der forekomst af en større mængde spindelvæv. I køkkenet opbevares ikke kølepligtige fødevarer på køkkenbordet sammen med beskidt service,« står der blandt andet i rapporten.

Her fremgår det også, at virksomheden politianmeldes - præcis som det skete sidst.

Kontrolløren har også bemærket, at gulvet i køkkenet fremstår snavset under inventar og omkring bordben.

Hertil lyder Fuglebjerggaards forklaring, at »der blev vasket gulv grundigt for 3 dage siden«.

I pakkerummet til fødevarer er der fundet sorte belægninger, som formodes at være fugtskader.

Dette var også et kritikpunkt i den seneste rapport, hvor forklaringer fra Camilla Plum lød sådan:

»Fugten kommer fra jorden, og dette ikke kan vedligeholdes tilstrækkeligt, men vi vil sørge for at holde det nede.«

Denne gang er forklaringen dog, at der har været sygdom blandt personalet, og at der derfor har været prioriteret anderledes.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Camilla Plum.

Ved den seneste sure smiley sagde den kendte kogekone blandt andet dette til B.T.:

»Det er en formalitet, og det er ikke sket. Vi har et meget fint samarbejde med de lokale myndigheder, som er tilfredse med vores arbejde med at holde skadedyr nede, og de ekstra ting som levnedsmiddelkontrollen beder om, er vi i fuld gang med at udbedre. Det er udelukkende præventivt.«