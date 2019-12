»Hvordan får man egentlig råd til sådan en sejlbåd?«. Sådan spurgte dressurrytteren Andreas Helgstrand sin ven – den tidligere ejendomsmatador Ole Vagner – under en sejltur i Caribien i 2008.

Vagners svar var: Man bliver selvstændig. Det råd tog Helgstrand til sig, og nu 11 år efter kan han kalde sig milliardær.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab for hans holdingselskab Wama Consult, der blandt andet ejer en del af hans hestevirksomhed ’Helgstrand Dressage’.

Her viser regnskabet en imponerende vækst i egenkapitalen, der er næsten tredoblet fra 356 millioner kroner til lige over en milliard.

Selv tager Helgstrand rekorden roligt.

»Det er jo bare på grund af salget af Helgstrand Dressage,« siger han med henvisning til, at han i 2018 solgte 51 procent af sit livsværk til den hollandske kapitalfond Waterland.

Andreas Helgstrands forretning koncentrerer sig hovedsageligt om køb af gode dressurheste, som han uddanner og sælger til meget høje priser.

Han har tidligere fortalt til B.T., at han sælger mellem 100 og 150 heste om året, og at det er blevet lidt af en konkurrence for ham at se, hvor langt han kan nå med sin hesteforretning.

Det er flot og luksuriøst hos Helgstrand Dressage ved Vodskov nord for Aalborg, hvor Andreas Helgstrand holder til. Foto: Henning Bagger Vis mere Det er flot og luksuriøst hos Helgstrand Dressage ved Vodskov nord for Aalborg, hvor Andreas Helgstrand holder til. Foto: Henning Bagger

»Det er lidt sjovt. Det er blevet sådan lidt en konkurrence i, hvor langt kan vi komme med det. Og det er jo ikke for pengenes skyld mere. Jeg og mine børn kan jo klare os resten af vores liv, så det er jo bare gået godt, og jeg er glad for det, og så vil jeg bare se, hvor godt jeg kan gøre det forretningsmæssigt,« fortalte den 42-årige rigmand i oktober.

Nu er du blevet milliardær. Har du så nået målet?

»Det er vel ikke målet. Målet er vel bare at se, hvor langt man kan komme med denne industri. Hvor langt man kan komme med Helgstrand Dressage,« siger rigmanden, der startede sit hesteimperium i Vodskov nord for Aalborg.

Siden har han udvidet med en afdeling i Florida, og nu overvejer han også at udvide med en afdeling inden for springheste.

Andreas Helgstrand skrev sig ind i den internationale rideverden, da han blev nummer to ved VM i 2006 på den skimlede hoppe Blue Hors Matine, der var ejet af Kjeld Kirk Kristiansen. Foto: JOCHEN LUEBKE Vis mere Andreas Helgstrand skrev sig ind i den internationale rideverden, da han blev nummer to ved VM i 2006 på den skimlede hoppe Blue Hors Matine, der var ejet af Kjeld Kirk Kristiansen. Foto: JOCHEN LUEBKE

Den seneste tid har man set flere af verdens bedste heste skifte ejere, da rytterne forbereder sig til OL.

Blandt andet har de danske milliardærarvinger til Ecco og Lego - Anne Kasprzak og Agnete Kirk Thinggaard – erhvervet sig nye heste.

Andreas Helgstrand fortæller, at han godt kan mærke, at interessen for de dyre heste er steget.

Sandsynligvis fordi hestene skal skifte ejerstatus senest 15. januar, hvor de skal være indregistrerede i det land, som de skal starte OL.

Andreas Helgstrand med sin kone, Marianne, og parrets to sønner, Alexander og William. Foto: Helgstrand Dressage Vis mere Andreas Helgstrand med sin kone, Marianne, og parrets to sønner, Alexander og William. Foto: Helgstrand Dressage

»Det er da helt sikkert noget, der er fokus på. Grunden til det er, at det er så svært at finde en færdig hest. Der er ikke så mange af dem«, siger han.

Priserne på de gode heste kan være skyhøje.

Andreas Helgstrand har selv flere gange købt heste til tocifrede millionbeløb på tyske auktioner.

Senest havnede han i oktober i en millionballade om en hest på en auktion.

Andreas Helgstrand vandt OL-bronze i 2008 sammen med det danske dressurlandshold. Her ses han sammen med Anne vaan Olst (tv.) og prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein (midt). Foto: DAVID HECKER Vis mere Andreas Helgstrand vandt OL-bronze i 2008 sammen med det danske dressurlandshold. Her ses han sammen med Anne vaan Olst (tv.) og prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein (midt). Foto: DAVID HECKER

Og dansk-amerikaneren Charlotte Jorst, der blev milliardær på Skagen Ure, har tidligere fortalt, at hun købte en hest hos Helgstrand, som oprindeligt kostede 22 millioner kroner.

Helgstrand selv er dog ikke meget for at tale om priser på hestene.

»Der er ingen garanti for, at man kommer til OL, fordi man køber en god hest. Det er liebhaveri,« siger han.

Andreas Helgstrand er privat gift med Marianne Helgstrand, og parret har sammen to sønner.