Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg lover jer det vildeste show.«

Sådan lød det fra den danske rapdronning Tessa forud for hendes debut på dette års Grøn koncert.

Og man kan i den grad sige, at hun levede op til sit løfte, da hun kom med en overraskende udmelding.

For midt under sin koncert i Aarhus lørdag løftede hun nemlig sløret for, at hun har en kæreste.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

»Min kæreste fylder 30 i dag. Han er ikke så meget for, at jeg siger det, men kan jeg ikke få jer til at sige 'Tillykke Yusuf',« fortalte hun på scenen.

I DR 3 dokumentaren 'Tessas Hævn' fra 2020 indikerede hun allerede, at der var en kæreste i billedet. Men mere information om den hemmelige kæreste fik man altså ikke.

At hun derfor røber flere detaljer, og nu afslører navnet på kæresten, er derfor dugfriskt.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Tessa omkring den hemmelige kæreste.

Tessa er Danmarks rapdronning, som slog igennem i 2019. Det der startede med et par videoer på Instagram, blev hurtigt til en kontrakt med Universal Music og en debutkoncert på Roskilde Festival.

Siden da har hun haft mere end 175 millioner streams på tværs af musiktjenesterne, og ikke mindst hittet »Ben« har hægtet sig fast i danskernes øregange.

Senest har hun udgivet singlen 'Engangspik', som er den første i 2022.

Det er klassisk sex-rap som vi kender den fra tidligere Tessa-sange som ‘Så’n der’ eller ‘Ghetto Fabulous’.