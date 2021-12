Den japanske skuespiller og sanger Sayaka Kanda er død. Hun blev 35 år gammel.

Hun blev fundet lørdag nat ved et udendørs område på det hotel, hun overnattede på. Tilsyneladende er dødsårsagen et fald fra hotellets højder.

Politiet efterforsker sagen som et muligt selvmord, men udelukker endnu ikke at en forbrydelse kan have fundet sted.

Det skriver det japanske nyhedsbureau Kyodo News.

Den amerikanske skuespiller Meryl Streep og den japanske skuespiller Sayaka Kanda til den japanske premiere på 'Into The Woods' i Tokyo i 2015. Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Den amerikanske skuespiller Meryl Streep og den japanske skuespiller Sayaka Kanda til den japanske premiere på 'Into The Woods' i Tokyo i 2015. Foto: FRANCK ROBICHON

På Sayaka Kandas officielle hjemmeside er der en udtalelse fra hendes manager, Mitsuhisa Kamoike.

Han skriver, at den 35-årige sangerinde »døde pludseligt kl. 21.40 den 18. december 2021«, samt at dødsfaldet er »ved at blive undersøgt nærmere«.

Sayaka Kanda blev sidst set fredag, hvor hun mødte op til prøverne på musicalen 'My Fair Lady'. Da hun ikke mødte op den følgende aften, begyndte eftersøgningen af hende, og her blev hun fundet liggende på jorden udenfor sit hotel. Hun blev efterfølgende erklæret død på hospitalet.

Den 35-årige sanger og skuespiller lagde blandt andet stemme til hovedkarakteren Anna i den japanske version af Disneys tegnefilmshit 'Frozen'.

Hun har en længere række roller med at lægge stemme til tegnefilm bag sig, og derudover skulle hun have spillet med i musicalen 'Galaxy Express 999' i starten af det nye år.

Sayaka Kanda blev skilt forrige år. Foruden eksmanden efterlader hun sig sine forældre, den 70-årige skuespiller Masaki Kandi og den 59-årige sanger Seiko Matsuda.