Hun har været sat i forbindelse med Brad Pitt, Pete Davidson og senest komikeren Eric André. Nu er der angivelig en ny mand i Emily Ratajkowskis liv.

Og det er ikke hvem som helst, skriver Daily Mail.

Ifølge mediet er den 31-årige skuespiller og model blevet set kysse ingen ringere end sangeren Harry Styles.

Det 29-årige tidligere One Direction-medlem er lige nu på turné i Japan, og det er her, Daily Mail har fanget parret i at kysse.

Efter bruddet med Olivia Wilde rygtes Harry Styles nu sammen med modellen, Emily Ratajkowski. Foto Vianney Le Caer/Invision/AP. Foto: Vianney Le Caer Vis mere Efter bruddet med Olivia Wilde rygtes Harry Styles nu sammen med modellen, Emily Ratajkowski. Foto Vianney Le Caer/Invision/AP. Foto: Vianney Le Caer

Sidste sommer søgte Emily Ratajkowski om skilsmisse fra sin mand, Sebastian Bear-McClard, som hun har sønnen Apollo Bear med.

Siden bruddet er hun blevet kædet sammen med både den 59-årige skuespiller Brad Pitt, den 29-årige komiker Pete Davidson og så sent som i februar den 39-årige komiker Eric André.

Harry Styles har i et par år dannet par med den 39-årige instruktør og skuespiller Oliva Wilde, men parret brød forbindelsen i november sidste år, skriver People.

Ifølge Mirror har en kilde tæt på Styles afsløret, at der angivelig skulle være en ny kvinde i sangerens liv:

»Harry ser én. Men han gør sig store anstrengelser for at holde hendes identitet hemmelig efter det cirkus, der var omkring hans forhold til Olivia,« citerer de kilden for at sige.

Hverken Harry Styles eller Emily Ratajkowski har endnu svaret på rygterne om, hvorvidt de to er det nye kendispar.

Måske vi bliver klogere, når Harry Styles i maj kommer til Danmark, hvor han skal spille to koncerter i Horsens.