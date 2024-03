'Start of something new'

Som hun selv sang i tidernes morgen i 'High School Musical', så ser det ud til, at Vanessa Hudgens skal ud i noget helt nyt.

Hun skal nemlig være mor, afslører hun på den røde løber til årets Oscar-uddeling.

Vanessa Hudgens bringer nyheden i form af en voksende babybule, som de fremmødte fotografer fangede flittigt.

Foto: Frederic J. Brown/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Frederic J. Brown/AFP/Ritzau Scanpix

Graviditets nyheden kommer kun tre måneder efter, at den 35-årige stjerne og hendes mand, MLB-spilleren Cole Tucker blev gift i Mexico.

Senest Hudgens var i vælten, var da hun afslørede, at hun havde overnaturlige evner. Den 33-årige skuespillerinde påstår nemlig at kunne tale med ånder.

Faktisk er det okkulte blevet en hel »passion« for hende, som hun nu dyrker helhjertet. Det fortalte hun onsdag i sangerinden Kelly Clarksons talkshow 'The Kelly Clarkson Show'.

»Jeg har accepteret det faktum, at jeg ser ting og hører ting,« sagde Vanessa Hudgens og forklarede, hun har haft evnerne siden barnsben.

»Jeg lukkede på en måde ned for det et stykke tid, fordi det er skræmmende. Det ukendte er skræmmende. Men på det seneste fik jeg det sådan: 'Nej, det her er en gave, og noget jeg har evnen til at gøre, så jeg vil læne mig ind i det.«