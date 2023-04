Holger Rune forsvarede sin titel ved ATP-turneringen i München i en vanvittigt spændende og medrivende kamp, hvor den 19-åriges stjernes mor, Aneke Rune, fik en noget uventet rolle.

Undervejs i finalen, som Holger Rune endte med at vinde i tre sæt efter tiebreak i det afgørende sæt, var der bøvl med grebet på danskerens ketcher.

Normalt kan man se spillerne selv fikse det, men det var ikke tilfældet her, hvor en frustreret Holger Rune i stedet lod sin mor klare det for ham.

Imens fik Holger Rune en anden ketcher, hvor han dog også var utilfreds med grebet på den. Derfor måtte Aneke Rune skynde sig på tribunen, hvor hun sad og knoklede med grebet.

#Rune's mum is fixing Holger overgrip.



I start to think Holger doesn't know how to do it pic.twitter.com/D7g6Mj18PK — Lorenzo Ercoli (@Ladal17) April 23, 2023

Til trods for problemer med grebet, en forvredet ankel – som Holger Rune måtte modtage behandling for undervejs – og stor frustration i andet sæt, lykkedes det danske stjerneskud at vinde det nervepirrende opgør.

Holger Rune overlevede ved både 2-5 og 5-6 i tredje sæt to matchbolde, inden han vandt 7-3 i den afgørende tiebreak. Du kan læse B.T.s dom over det vilde opgør lige HER.

Efter det vilde comeback kunne Holger Rune modtage et klækkeligt beløb på 638.454 kroner, en splinterny BMW og selvfølgelig et trofæ.

Og mon ikke, at Holger Rune sender et ekstra tak til sin mor for at gribe ind og indtræde i uventet rolle, da der virkelig var brug for det.