De stødte på hinanden i den lokale Brugsen henover julen.

Og her sagde Emil Nielsen en sætning, der fik hans gamle træner Erik Veje til at grine.

Manden, der var træner for landsholdsmålmanden i Aarhus, og det var ham, der gav en blot 17-årig Emil Nielsen debut.

Dengang var han ung. I dag kan Veje selvsagt se, hvordan Nielsen har udviklet sig som spiller. Men også udenfor banen er der sket noget, fortæller han med et smil.

»Emil er jo i den ende, der er mere ustrukturet. Han er ikke ligefrem strukturfascist,« griner Erik Veje, der var træner for Emil Nielsen i Aarhus Håndbold.

»Han kunne komme for sent, glemme sine ting. Det passede fint til stedet her, han var til gengæld enormt optaget af at gøre det rigtigt og var en dejlig fyr at have. Jeg tror også, det var det rigtige sted han var på det tidspunkt. I dag er han helt anderledes, struktureret, passer sine ting, er målrettet,« fortæller Veje.

Og for nylig stødte han så ind i sin gamle spiller, der lige nu er til EM med landsholdet, hvor han leverer på højt niveau.

Her kunne han fortælle, hvordan der faktisk var sket noget.

Erik Veje, Aarhus Håndbold

»Vi mødtes i Brugsen omkring juletid, hvor han var med sin kæreste. Så sagde han faktisk: 'Erik, jeg er begyndt at komme til tiden!' Det synes jeg var meget fedt,« griner Veje.

»Jeg tror også i nogle af de store klubber... der skal man ikke bare komme dalrende på et tidspunkt. Han er heldigvis blive voksen.«

Erik Veje kan tydeligt huske, da han gav den unge målvogter debut. En ung mand, han ikke tøver med at beskrive som et naturtalent med en enormt intuition. Han er hurtig, har en enorm tro på egne evner og en ukuelig optimisme.

»Selv da Emil havde meget overvægt i forbindelse med han havde meningitis, der hvor han blev testet med spring og retning, var han stadig blandt de hurtigste på holdet,« siger Veje, der heller ikke har glemt det hårde sygdomsforløb, hans tidligere spiller pludselig skulle igennem.

»Det var brutalt. Det år han fik det, stod han med ligaens højeste gennemsnit. Han er 17 år gammel på det tidspunkt, det var ham, der skulle spilles til start. Så blev han syg og lå hele sommeren. Da han kom tilbage omkring august, kunne han dårligt gå og have modstand på trappemaskinen på niveau nul. Han var virkelig, virkelig, virkelig kørt ned. Men med fyssen og menneskerne omkring holdet og Morten Frank fik han fat i roden og kom til Skjern i en endnu bedre udgave,« siger Erik Veje.

Emil Nielsen skiftede fra Aarhus Håndbold i 2017, og siden gik turen til Nantes, inden han i 2022 skiftede til FC Barcelona.

Til stor glæde for den tidligere træner, der nyder at se Emil Nielsen blomstre - ikke mindst mellem stængerne på landsholdet.

Og så er der en anden ting, der også virkelig glæder ham.

»Det skønne ved Emil er, han er som han var og altid har været. Et positivt og åbent menneske. Når man hører ham på tv, sidder han også helt uden blufærdighed og taler om, hvor glad han er for at komme med. Det er fantastisk, han er nået så langt uden at blive selvbeskyttende. Han giver folk den, han er. De fleste af os ender nogle år med at passe på. Emil er egentlig meget åben omkring det hele, det er jo dejligt,« siger Erik Veje.