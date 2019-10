'Ja hallo, hvordan er det nu lige, reglerne er?'

Umiddelbart er det ikke et telefonopkald, man forestiller sig skal finde sted i professionel sport, men det viste sig at være tilfældet i EHF Cup'en lørdag, da Skjern tabte til Alpla HC Hard.

Her opstod der total forvirring, da kampen skulle afgøres ved straffekast. SE SELV I VIDEOEN I TOPPEN AF ARTIKLEN

Straffekast-konkurrencen endte nemlig som en lille farce, da ingen vidste, hvad der skulle ske, efter at hvert hold havde afviklet de fem første kast, og stillingen var helt lige.

Det tog flere minutter for de EHF-delegerede at nå frem til, hvilke spillere der skulle kaste, og om holdene skulle tildeles fem nye kast eller blot et enkelt ad gangen.

Her måtte en EHF-delegeret finde sin telefon frem og ringe efter hjælp for at få styr på tingene.

Og det endte med, at hvert hold skulle kaste et enkelt straffekast ad gangen.

Stenbäcken havde allerede misset sit første forsøg, og da hans andet skud blev blokeret, endte det med et nederlag til Skjern.