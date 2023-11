Hvad kommer der til at ske på markedet fremadrettet? Det har strategerne i storbanken Nordea et bud på.

De mener nemlig, at en forbedret indtjeningsevne hos virksomhederne vil være med til drive aktierne opad indenfor det næste halve år:

»Vi er forsigtige optimister, og mener helt overordnet at den igangværende vending i indtjeningen - altså forbedringen af indtjeningsvæksten - over tid vil drive aktiekurserne højere. Markedet har på det seneste været trukket ned af de kraftigt stigende obligationsrenter og en øget nervøsitet grundet konflikten i Gaza. Men vi tror, at der er en overvejende sandsynlighed for, at disse events vil have en midlertidig og aftagende indflydelse på markedet,« lyder det fra chefstrateg i Nordea, Josephine Cetti, der tilføjer:

»De høje obligationsrenter bør ikke tynge markedet så længe endnu, og vi mener der er en god chance for at obligationsrenterne er tæt på at have toppet.«

Derfor mener Nordea også, at investorerne bør have flere aktier i porteføljen end obligationer lige i øjeblikket:

»Vi er bestemt ikke negative på obligationer, tværtimod, men vi tror stadig, at aktier vil give et bedre afkast over de kommende 12 måneders tid,« pointerer Josephine Cetti.

Med hensyn til den geografiske spredning anbefaler Nordea at have en overvægt af aktier fra udviklingslandene - også kaldet emerging markets. Til gengæld mener Nordeas strateger, at man bør have en undervægt af amerikanske aktier.

Når det kommer til obligationerne, så mener Nordea at man bør have en overvægt af europæiske og amerikanske virksomhedsobligationer med såkaldt investment grade stempel. Det vil sige at det er virksomhedsobligationer udskrevet af virksomheder med en høj kredit-rating.

Omvendt mener Nordea, at man bør have en undervægt af realkreditobligationer.

»Vi mener både spænd og renter er attraktive i investment grade, og vi synes det giver god mening at tage mere varighed - dvs. at købe obligationer med længere løbetid - især i USA, givet de markante stigninger i de lange renter. Derudover synes vi, at de underliggende udstedere af gælden i segmentet er solide selskaber med gode balancer, som vil være modstandsdygtige både overfor en eventuel afmatning i økonomien samt de høje renter,« argumenterer Josephine Cetti.

En anden årsag til, at Nordea vælger aktier fremfor obligationer, er, at økonomien efter bankens vurdering vil opnå en såkaldt blød landing. Det vil sige at inflationen kommer ned, uden at vi ramler ind i en recession.

Også selvom fremtidsudsigterne på kort sigt kan blive en smule udfordrede:

»Væksten vil aftage næste år og arbejdsløsheden kommer også op. Vi tror dog at væksten vil være god nok til at virksomhederne kan øge indtjeningen, og det er det essentielle for vores positive syn på aktier,« lyder det fra Josephine Cetti.

Når det så kommer til hvilke aktier man skal kigge efter, er et klassisk investor-spørgsmål, om man skal kigge efter vækst- eller valueaktier.

I øjeblikket anbefaler Nordea sine kunder at have et tilt mod value-aktierne. Det skyldes blandt andet, at forskellen mellem performance hos de to typer af aktier typisk skifter med cyklusser på 10 år, påpeger chefstrategen:

»Efter dotcom-boblen brast og frem til finanskrisen performede value, og efterfølgende har vækstaktier givet et markant merafkast. Vi ser gode grunde til at vækstaktiers dominans vil være mindre fremadrettet, særligt grundet forskellen i værdiansættelser,« lyder det fra Josephine Cetti, der blandt andet fremhæver at prisforskellen mellem vækst- og valueaktierne stadig er markant, selvom den var endnu større i toppen af 2021:

»Grundet denne betydelige forskel i værdiansættelser, mener vi, at tendensen i det kommende årti vil være til fordel for value aktier. Men timingen er enormt vanskelig at ramme præcist, så i vores kommunikation til kunder lægger vi stor vægt på, at anbefalingen ikke er taktisk, men strategisk. Man skal altså have en lang tidshorisont.«

