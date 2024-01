Situationen i Det Røde Hav kan ende med at ramme danskernes pengepunge med stigende priser på flere varer.

Det vurderer flere tochefer i danske butikskæder overfor Børsen. En af dem er topchefen i elektronikkæden Power, Jesper Boysen.

»Vi har ikke set effekten endnu, men det kommer til at få en indflydelse. Det er selvfølgelig svært at sige, men priserne kommer til at stige, fordi omkostninger forbundet med det her øges. Det er uundgåeligt. Det er ikke unikt for Power, men det er hele branchen, hvor det vil have en indflydelse,« siger Jesper Boysen ifølge Børsen.

De mulige prisstigninger kommer ovenpå de missilangreb, som der er blevet udført mod flere containerskibe, som blandt andre har fået Mærsk til at droppe sejlads gennem Det Røde Hav og dermed også den vigtige Suezkanal.

Det er dog for tidligt at vurdere, hvor stor en betydning situationen vil få for priserne ifølge topchefen.

