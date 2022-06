Lyt til artiklen

De stigende brændstofpriser skal ikke være en hindring for din shoppetur.

Sådan lyder det fra Aalborg Storcenter, der nu vil kompensere sine kunder med 50 kroner til benzin eller diesel.

»Vores kunder kommer fra hele Nordjylland, men fordi priserne er så høje, er der mange, der overvejer, om det er turen værd at køre fra Frederikshavn eller Thisted,« siger center manager Niels Adolfsen, der påpeger, at storcenteret, som er afhængige af kunder med bil, har observeret et faldende kundetal det seneste stykke tid.

Hvis du køber for mere end 500 kroner, så kvitterer Aalborg Storcenter nemlig med et gavekort på 50 kroner, der kan bruges på alle OK tankstationer.

»Det svarer sådan cirka til den merudgift, kunder fra for eksempel Frederikshavn har i forhold til benzinpriserne for bare et år siden,« lyder det fra centerchefen.

Udover at shoppe for mindst 500 kroner i storcenterets butikker, så kræver det også, at du henter Aalborg Storcenters app for at få de 50 kroner til brændsel. Det er, ifølge Niels Adolfsen, for at sikre, at de samme kunder ikke henter flere gavekort.

Men hvis du vil gøre brug af tilbuddet, så skal du være hurtig. Der er nemlig kun 2.000 gavekort, som uddeles fra onsdag klokken 10.

»Jeg har ingen idé om, hvor længe det rækker. Det må vi se og så kan det være, vi kan gøre det igen på et tidspunkt,« siger centerchefen.

Aalborg Storcenter har 75 specialbutikker samt Danmarks største Bilka. Årligt besøger 78 millioner kunder storcenteret, der ligger i Skalborg lige syd for Aalborg.