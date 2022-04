Cristiano Ronaldo har været en tur på Instagram for at undskylde for en episode, der fandt sted lørdag efter Manchester Uniteds nederlag til Everton.

Videoer på sociale medier viser, at den portugisiske superstjerne ikke brød sig om at blive filmet, mens han gik fra banen.

På vej i spillertunnelen slog han med stor kraft en telefon ud af en tilhængers hånd, og det beklager han nu.

»Det er aldrig nemt at håndtere følelser i svære øjeblikke, som det vi står i nu. Ikke desto mindre er vi altid nødt til at være respektfulde, tålmodige og et godt eksempel for alle de unge, der elsker det smukke spil.«

»Jeg vil gerne undskylde for mit udbrud, og - hvis det er muligt - vil jeg gerne invitere denne fan til at se en kamp på Old Trafford som et bevis på fairplay og sportsånd,« skriver Ronaldo på Instagram.

Efter nederlaget på 0-1 til Everton begynder der at være langt op til en plads i top-4 for Ronaldo og Manchester United, hvilket er nødvendigt, hvis klubben vil med i Champions League i næste sæson.

Med en sejr over Aston Villa rykkede Tottenham senere lørdag op på 57 point som nummer fire, mens United er parkeret på 51 point på syvendepladsen før de sidste syv kampe. Og holdene i top-3 er mere end ti point væk.

/ritzau/