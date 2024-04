En chokerende nyhed har fredag ramt den hollandske fodboldverden - og den involverer en russisk kendis-oligark.

Den traditionsrige fodboldklub Vitesse Arnhem er nemlig nu sikker på at ryge ud af den bedste hollandske række, fordi forbundet har straffet klubben og fratrukket den voldsomme 18 point.

Det sker, fordi Vitesse gentagne gange - og over længere tid - ikke har formået at leve op til licensreglerne i hollandsk fodbold.

Det skriver det hollandske forbund på sin hjemmeside, hvor det fremgår, at straffen blandt andet er så hård, fordi klubben har opgivet forkert information i forbindelse med forskellige efterforskninger af klubben.

Klubben selv accepterer straffen, og erkender på sin hjemmeside flere fejltrin.

Blandt andet er det ganske opsigtsvækkende, at klubben ikke har kunnet give et klart svar på, om der er forbindelser mellem klubben og den russiske oligark og Vladimir Putin-ven Roman Abramovich - der tidligere ejede fodboldklubben Chelsea, men efter Ruslands angreb på Ukraine måtte han sælge som følge af sanktionerne.

Abramovich skulle ifølge The Guardian nemlig have været økonomisk involveret i Vitesse -netop den sag kan du læse mere om her.

Derudover erkender klubben, at man har haft rod i sin økonomiske afrapportering, og det koster altså nu.

»Selv om det er en svær dag for alt og alle, der holder af Vitesse, så er det den brutale virkelighed. Sådan en straf har været uundgåelig.«

»Men vi er på den anden side rigtig glade for, at vi har mulighed for at beholde vores licens. Dét hang også i en tynd tråd,« siger den midlertidige leder i Vitesse, Edwin Reijntjes, og peger på, at forbundet ser lyst på Vitesses planer for fremtiden.

Vitesse har i den seneste tid været i store finansielle problemer, og en fejlslagen overtagelse af klubben af den amerikanske rigmand Coley Parry betyder, at man i denne sæson ser ind i et underskud på lidt over 26 millioner kroner.

Der er altså lidt at tænke over i Vitesse, hvor man netop nu tegner sig for minus et point i tabellen.

Der er fire runder tilbage af den hollandske liga, som Vitesse rykker ud af for første gang i 35 år.